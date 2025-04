Teltow – Kleinkind von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Kleinkind wurde am Morgen des 11. April bei einem Verkehrsunfall in der Lichterfelder Allee in Teltow schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wartete das vierjährige Kind zunächst mit seiner Mutter am Fahrbahnrand, um die Straße überqueren zu können. Dann soll es jedoch plötzlich auf die Straße gelaufen und dabei von einem Auto erfasst worden sein. Das Kind wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter sowie der Autofahrer blieben unverletzt. Die Polizei hat eine Unfallanzeige aufgenommen. Während der Einsatzmaßnahmen war die Straße voll gesperrt.

Foto: Pixabay.com