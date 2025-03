Bus X1 Richtung Teltow – Umleitung und frühere Abfahrt in Potsdam

Aufgrund der Bauarbeiten an der Brücke über den Horstweg in Potsdam wird die Auffahrt von der Fr.-Engels-Straße auf die Nuthestraße/L40 gesperrt.

Die Linie X1 wird daher ab dem 15. März 2025, Betriebsbeginn in Richtung Teltow über Großbeerenstraße > Horstweg umgeleitet.

Die Abfahrten ab S Potsdam Hauptbahnhof erfolgen bis zu 4 Minuten früher. Am Abend gelten auch im weiteren Linienverlauf leicht geänderte Fahrzeiten.

Aus betrieblichen Gründen muss auf einzelnen Fahrten am Vormittag (ca. 07:30 Uhr – 11:00 Uhr) die Bedienung von Teltow, Sigridshorst entfallen bzw. auf andere Fahrten verschoben werden. Bitte beachten Sie hier die veränderten Ankunfts- und Abfahrtszeiten an den Haltestellen Teltow, Sigridshorst und Tulpenweg.

