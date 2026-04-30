Faszinierender Dialog im Ausstellungsort Landarbeiterhaus

Einen neuen spannenden Dialog verspricht die kommende Ausstellung des Kleinmachnower Kunstvereins im Landarbeiterhaus, die am 3. Mai ab 16:00 Uhr mit einer Vernissage eröffnet wird. Die Ausstellung wird vom 3. bis 31. Mai zu sehen sein.

Im Landarbieterhaus Kleinmachnow sind ab dem 3. Mai Malereien und expressiv geformte keramische Objekte von Gudrun Sailer sowie fotorealistische Zeichnungen und filigrane Collagen von Martin Hoffmann zu sehen. Die Ausstellung ist geöffnet samstags und sonntags von 14.00 -18.00 Uhr, Eintritt frei.

Die Arbeitsfelder des renommierten Berliner Grafikers Martin Hoffmann sind zum einen akribische Zeichnungen von Stadträumen und Interieurs, zum anderen sensitive Collagen aus halb transparenten Papieren, die seinen Arbeiten einen träumerischen, kontemplativen Charakter verleihen.

Gudrun Sailer lebt in Eberswalde, studierte bei Martin Wetzel und Gertraut Möhwald an der Kunsthochschule Halle und führt die große Tradition mitteldeutscher keramischer Plastik fort: Frei geformt, mit sensiblem Sinn für Oberflächen, Glasuren und Naturfarben.

Foto: Die Brücke Kleinmachnow Kunstverein e.V.