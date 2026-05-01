Mehr Natur im Garten? – Tipps für einen klima- und insektenfreundlichen Garten in Kleinmachnow

Wie sich der eigene Garten naturnah gestalten lässt und warum das Artenvielfalt und Mikroklima stärkt, zeigt eine Informationsveranstaltung der Gemeinde Kleinmachnow am 4. Mai.

Unter dem Titel „Mehr Natur im Garten? Einfach starten!“ sind interessierte Bürgerinnen und Bürger von 18:00 bis 20:30 Uhr in den Bürgersaal im Rathaus Kleinmachnow eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen praktische Tipps für den Einstieg ins naturnahe Gärtnern. Experten aus der Gemeindeverwaltung sowie der Stiftung für Mensch und Umwelt geben Anregungen zu heimischen Pflanzen, naturnahen Gartenstrukturen und einer pflegeleichten Gestaltung. Ergänzt wird das Programm durch Beispiele aus der Praxis.

Ein weiterer Programmpunkt ist die Verleihung des Umweltpreises der Gemeinde Kleinmachnow an die Interessengemeinschaft zum Schutz der Igel in TKS, die sich seit Jahren für den Schutz der zunehmend bedrohten Igel einsetzt.

Darüber hinaus informiert die Gemeinde über die Naturgarten-Plakette, mit der naturnah gestaltete Gärten ausgezeichnet werden. Bewerbungen sind noch bis zum 15. Juni möglich.

Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit zum Austausch bei Getränken und kleinen Snacks.

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