Zahlreiche Aussteller – Pflege- und Hilfsmittelmesse in Teltow

Am 14. April, öffneten sich im Rathaus Teltow für zwei Stunden die Türen zu einer besonderen Begegnung: Der Seniorenbeirat hatte von 14:00 bis 16:00 Uhr zu einer Pflege- und Heilmittelmesse eingeladen.

In einer Stadt mit knapp 29.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, von denen etwa ein Viertel das 60. Lebensjahr überschritten hat, ist das Thema Unterstützung im Alltag präsent – auch wenn sie längst nicht für alle unmittelbar notwendig ist. Doch informiert zu sein, vorbereitet zu bleiben, bedeutet ein Stück Sicherheit.

Mit diesem Gedanken im Hintergrund machte sich der Seniorenbeirat daran, zahlreiche Anbieter aus Teltow zusammenzubringen. Und tatsächlich: Die Vielfalt der Angebote überraschte selbst die Organisierenden. Herzlich empfangen wurden Aussteller wie Gäste vom Seniorenbeirat sowie vom Bürgermeister der Stadt Teltow, Andre Freymuth. Den Auftakt bildete ein informativer Vortrag zur Einführung der Nachbarschaftshilfe, der durch ein lebensnahes Beispiel greifbar und anschaulich wurde.

Im Anschluss entfaltete sich ein breites Panorama an Möglichkeiten und Unterstützungsangeboten: Ein Orthopädiegeschäft präsentierte seine vielfältigen Hilfsmittel – besonderes Interesse weckten dabei Bestecke mit breiten Griffen, die Menschen mit kraftlosen Händen oder steifen Gelenken das Essen erleichtern. Ein Gehörakustiker stellte technische Neuerungen vor und gab wertvolle Hinweise dazu, wann ein Hörgerät sinnvoll sein kann. Eindrucksvoll war auch die Präsentation moderner Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen – ein Feld, in dem der Fortschritt deutlich spürbar ist.

Ein Anbieter von Hausnotrufsystemen machte auf die Bedeutung dieser kleinen Geräte aufmerksam, die im Ernstfall Leben retten können. Selbsthilfegruppen nutzten die Gelegenheit, sich vorzustellen und Kontakte zu knüpfen. Ebenso vertreten waren ein Fahrdienst sowie Anbieter, die Mahlzeiten direkt nach Hause liefern. Verschiedene Einrichtungen stellten ihre Angebote vor – von Pflegeheimplätzen über Kurzzeit- bis hin zu Tagespflege. Ein Reha-Sport-Anbieter lud unter dem Motto „Sport kann Spaß machen“ dazu ein, Bewegung bis ins hohe Alter als Quelle der Lebensfreude zu entdecken. Ergänzt wurde das Angebot durch zahlreiche Pflege- und Betreuungsdienste, die Beratung und Unterstützung anbieten.

Auch der Pflegestützpunkt war vor Ort und informierte umfassend über seine Beratungsangebote. Die Pflegelotsinnen von „Pflege vor Ort“ gaben Einblicke in ihre Arbeit. Ein Seniorensicherheitsberater sensibilisierte für die Tricks von Betrügern und zeigte Wege auf, sich wirksam zu schützen.

Ein besonderes Highlight stellte die virtuelle Brille des Projekts „Wohnen im Alter“ dar: Mit ihr konnten Besucherinnen und Besucher eine barrierefreie, seniorengerechte Wohnung erkunden – ein eindrucksvolles Erlebnis.

So zahlreich und vielfältig waren die Aussteller, dass es schwerfällt, alle zu nennen. Umso deutlicher war die Resonanz: Die Gäste zeigten sich zufrieden und zugleich überrascht über die Fülle an Angeboten in Teltow. Sowohl von Seiten der Besucherinnen und Besucher als auch der Anbieter wurde der Wunsch laut, die Teltower Pflege- und Hilfsmittelmesse im kommenden Jahr zu wiederholen – ein Wunsch, der zugleich Ansporn ist.

Fotos: Christa Zwilling