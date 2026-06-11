Wilde Vielfalt im Garten: Botanische Gärten werben mit Aktionswoche für mehr Artenschutz 

Wie wir die Vielfalt im Garten, auf dem Balkon oder in den Grünanlagen unserer Städte fördern können, das zeigen rund vierzig der größten Botanischen Gärten vom 13. bis 21. Juni 2026 in ganz Deutschland: Eine Woche lang geben Führungen, Workshops, Vorträge und Lesungen Einblicke in die wilde Vielfalt vor unserer Haustür. Besonderes Highlight: Eine Outdoor-Ausstellung, die den Blick öffnet für die spannenden Lebensräume der wilden Natur um uns herum.

Von Augsburg bis Wuppertal: Seit mehr als 20 Jahren laden die Botanischen Gärten mit einer bundesweiten Aktionswoche zu besonderen botanischen Entdeckungen ein. Das Programm 2026 stellt nun die heimischen wildlebenden Tier- und Pflanzenarten in den Mittelpunkt. Denn das weltweite Artensterben ist auch in Mitteleuropa dramatisch: Etwa ein Drittel aller wildlebenden Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sind in Deutschland im Rückgang oder bereits verschwunden.

Wilde Vielfalt im Garten: Botanische Gärten werben mit Aktionswoche (13. Bis 21. Juni 2026) für mehr Artenschutz © Botanischer Garten Berlin, Foto: Ella Krug

Die wilde Vielfalt im Garten entdecken: Eine Ausstellung zum Kennenlernen

Die Ausstellung zur Aktionswoche zeigt, wie lebendig Gärten sind – und zwar über die angepflanzte Vielfalt hinaus! Pilze, Moose, Kleinstlebewesen, Insekten und Wirbeltiere können in unseren Botanischen Gärten und Privatgärten leben. Wie Tiere, Pflanzen und andere Organismen im Garten miteinander verbunden sind, das erfahren die Besucher bei ihrem Spaziergang entlang der Ausstellung. Dazu gibt es Tipps, um Artenvielfalt im eigenen Garten oder auf dem Balkon zu fördern. Individuelle Routen führen zu spannenden Kleinstlebensräumen wie Hecken, Steinmauern oder alten Bäumen und öffnen die Augen für ihre Bewohner. Die Ausstellung wird zum Start der Aktionswoche eröffnet. In den meisten Botanischen Gärten wird sie bis in den Herbst zu sehen sein – auch im Botanischen Garten in Berlin.

Wilde Vielfalt im Garten: Botanische Gärten werben mit Aktionswoche (13. Bis 21. Juni 2026) für mehr Artenschutz Grünes Heupferd (Tettigonia viridissima), Fundort: Botanischer Garten Berlin © Botanischer Garten Berlin, Foto: R.Lücking

Das Programm in Berlin:Es summt am Sonntag (14. Juni)

Passend zur Aktionswoche lädt der Botanische Garten Berlin alle Interessierten und Familien mit Kindern ab sieben Jahren zu summenden Sonntagsführungen ein: Welche Wildbienen und Wespen leben und jagen eigentlich in unseren Gärten? Warum sind viele von ihnen gefährdet, und wie können wir ihnen im eigenen Garten oder auf dem Balkon helfen? Ein Spaziergang zum „meet & greet“ mit Seidenbiene, Erdhummel, Schlupfwespe und Co am Sonntag, den 14. Juni um 12:00 Uhr. Im Anschluss geht es um 14:00 Uhr um Schmetterling und Fledermaus: Wie wird eigentlich aus einer Kirschblüte eine Kirsche, und was haben Käfer, Schmetterlinge und Fledermäuse damit zu tun? Teilnehmer entdecken den Weg von der Blüte bis zur Frucht und erfahren mehr zur engen Verbindung zwischen Blüten und Bestäubern

Coverfoto: © Botanischer Garten Berlin