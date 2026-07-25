Durch Besuch von Vorträgen und Exkursionen zum Wasserschutz und Ökologie in Brandenburg zum Wasserpaten werden

Mit dem Projekt „WasserPaten“ setzen die Kreisvolkshochschulen Frankfurt (Oder), Potsdam-Mittelmark und Uckermark, die Volkshochschulen Brandenburg/Havel und Spree-Neiße (Guben) sowie der NABU Brandenburg ein starkes Zeichen für Umweltbildung und aktiven Gewässerschutz. Kostenfreie Vorträge und Exkursionen laden dazu ein, sich mit Wasser, Hydrologie und Ökologie im Land Brandenburg auseinanderzusetzen. Ziel ist, die Wasserproblematik in der Region zu verstehen und ehrenamtlich Aktive im Natur- und Umweltschutz zu vernetzen.



Das Projekt geht dieses Jahr in die 3. Runde. Letztes Jahr hat die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark zur Vortragsreihe in Bad Belzig eingeladen. Dieses Jahr finden die Vorträge in Frankfurt (Oder) statt – aus Potsdam-Mittelmark können Sie per Livestream teilnehmen: Die Reihe beginnt am 23.09.2026 mit einer Einführung in Hydrologie, Trinkwasserversorgung und Ökologie. Im weiteren Verlauf werden Themen wie rechtliche Rahmenbedingungen des Wassermanagements, Renaturierungen an der Oder und naturnaher Hochwasserschutz, die Nutzung digitaler Kartensysteme sowie die Zusammenhänge zwischen dem Braunkohleausstieg in der Lausitz und dem Wassermanagement in ganz Brandenburg behandelt.



Schon am 22.09.2026 starten die Exkursionen der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark: Besuchen Sie das Brauchwasserwerk in Glindow, das Naturschutzzentrum Ökowerk und die Belziger Landschaftswiesen, oder spazieren Sie mit historischem Fokus entlang des Teltowkanals. Weitere Exkursionen finden statt bei Frankfurt (Oder), Brandenburg an der Havel, in der Uckermark und im Spree-Neiße-Kreis. Die Themenge-

biete sind vielfältig, Wasser steht bei allem im Fokus.



Alle Angebote im Rahmen des Programms sind kostenfrei. Eine Anmeldung für die Vorträge und gesondert für die Exkursionen ist erforderlich.



Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier:

https://www.kvhs-pm.de/fachbereich//vhs-spezial/wasserpaten

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