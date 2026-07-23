Vorerst nur Baden in Werder möglich: Technischer Vorfall am Saunaschiff der Havel-Therme

Am späten Dienstagabend ist es nach Betriebsschluss des Saunaschiffs der Havel-Therme in Werder zu einem technischen Vorfall gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im Bereich des Steuerstands zu einer Explosion. Ein Brand entstand nicht.



Das Saunaschiff war zu diesem Zeitpunkt nach 22 Uhr bereits geschlossen. Gäste waren daher nicht betroffen. Ein Mitarbeiter der Havel-Therme, der das Saunaschiff abschließen wollte, wurde leicht verletzt und ärztlich versorgt.



Die Feuerwehr war dank der unverzüglichen Meldung mit Einsatzkräften schnell vor Ort. Der Betreiber der Havel-Therme dankt den Hinweisgebern, der Feuerwehr Werder sowie allen beteiligten Einsatzkräften ausdrücklich für ihren unverzüglichen und besonnenen Einsatz.



„Wir sind sehr erleichtert, dass keine Gäste zu Schaden gekommen sind und der betroffene Mitarbeiter nach bisherigen Erkenntnissen nur leicht verletzt wurde“, erklärt Betreiber Andreas Schauer. „Unser besonderer Dank gilt der Feuerwehr und allen Einsatzkräften, die in der Nacht schnell und professionell gehandelt haben.“ Auch Werders Bürgermeisterin Manuela Saß und der Erste Beigeordnete Christian Große machten sich noch in der Nacht vor Ort ein Bild von der Lage. Der Betreiber dankt der Stadt Werder für die enge und vertrauensvolle Abstimmung.



Nach derzeitiger Einschätzung geht die Havel-Therme von einem technischen Defekt an der Batterie aus. Durch die Explosion wurde der Bug sowie ein Schwimmkörper beschädigt, wodurch das Schiff in Schieflage geriet. Die genaue Ursache des Vorfalls wird nun gemeinsam mit den zuständigen Stellen untersucht. Der betroffene Bereich bleibt bis zur Klärung gesichert.



Der Betrieb der Havel-Therme ist von dem Vorfall nicht betroffen und geht zu den gewohnten Öffnungszeiten weiter. Das Saunaschiff hingegen steht den Gästen vorerst nicht mehr zur Verfügung.

Über die Havel-Therme

Die Havel-Therme in Werder liegt direkt am Großen Zernsee und bietet eine mediterran

inspirierte Thermen- und Saunawelt mit Pools, Saunen, Dampfbädern, Gastronomie und

Familienbad. Das Saunaschiff am 160 Meter langen Saunasteg zählt zu den besonderen

Highlights der Anlage.

Foto: Havel-Therme