Impuls ehrt erstmals „Young Talent 2026“ im Floorball-Mädchenteam des RSV Eintracht 1949

Erstmals hat Impuls – Sport. Bildung. Integration. e.V. den „Young Talent Award“ im Floorball-Mädchenbereich des regionalen Sportvereins RSV Eintracht 1949 e.V. vergeben. Mit dieser neuen Auszeichnung sollen Spielerinnen und Spieler sichtbar gemacht werden, die im Laufe einer Saison eine besonders starke persönliche und sportliche Entwicklung gezeigt haben – auch wenn sie nicht im Mittelpunkt klassischer Ehrungen wie „Best Player“, MVP, Torschützenkönigin oder beste Torhüterin stehen.

Im Rahmen des Mädchentrainings wurden jetzt zwei Spielerinnen des RSV für ihre Entwicklung in der Saison 2025/2026 geehrt. In der Altersklasse U13 ging der Award an Viktoria T. (Bild im Anhang von Adrian Mühle). Ausgezeichnet wurde sie für ihren unermüdlichen Einsatz im Team, ihre kontinuierliche Teilnahme am Training und ihre beeindruckende sportliche Entwicklung im vergangenen Jahr.

In der U15 wurde Ruth W. mit dem „Young Talent Award“ geehrt. Auch wenn sie bei der Übergabe selbst nicht anwesend sein konnte, würdigten die Trainerinnen und Trainer ihre Entwicklung, ihren Einsatz und ihren Weg innerhalb der Mannschaft.

Der Award wird durch die Trainerinnen und Trainer vergeben und steht in direktem Bezug zur jeweiligen Floorball-Saison. Ziel der Auszeichnung ist es, junge Menschen in den Blick zu nehmen, die oft im Hintergrund stehen, aber durch Fleiß, Verlässlichkeit, Teamgeist und persönliche Entwicklung einen wichtigen Beitrag für ihre Mannschaft leisten.

„Nicht jede Entwicklung zeigt sich sofort in Toren, Punkten oder Titeln. Gerade im Kinder- und Jugendsport ist es wichtig, auch die Wege sichtbar zu machen, die mit Mut, Ausdauer und viel Training verbunden sind“, so Impuls e.V. zur Idee hinter dem Award.

Das Floorball-Mädchentraining beim RSV Eintracht 1949 entwickelt sich stetig weiter. Immer mehr Mädchen finden den Weg in die Sporthalle, probieren sich aus, wachsen als Team zusammen und übernehmen Verantwortung auf und neben dem Spielfeld. Dabei steht nicht nur der sportliche Erfolg im Vordergrund, sondern auch die persönliche Entwicklung der jungen Spielerinnen.

Der RSV sucht weiterhin talentierte und motivierte Sportlerinnen ab 11 Jahren, die Lust haben, Floorball auszuprobieren und sich im Team zu beweisen. Ob im Tor oder auf dem Feld – ein Einstieg ist jederzeit möglich. Interessierte Mädchen und Eltern können sich per E-Mail an floorball@rsv-eintracht1949.de melden.

Auch Impuls e.V. sucht weiterhin Unterstützung im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres. Wer sich für Sport, Bildung, Integration und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen interessiert, kann sich ebenfalls gern beim Verein unter office@impuls.education melden.

Mit dem „Young Talent Award“ setzt Impuls ein neues Zeichen für Anerkennung, Entwicklung und Teilhabe im Nachwuchssport – und zeigt, dass im Sport nicht nur Ergebnisse zählen, sondern vor allem Menschen, die wachsen.

Foto: RSV Eintracht 1949 e.V./ Adrian Mühle