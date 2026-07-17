Für die Fitness und das Klima: STADTRADELN in Stahnsdorf 2026

Zum sechsten Mal wird gemeinsam in die Pedale getreten ─ diesmal vom 31. August bis 20. September. Die Anmeldung über die Internetseite ist bereits jetzt möglich. Erneut beteiligt sich die Gemeinde Stahnsdorf an der internationalen Kampagne „STADTRADELN“. Im Rahmen dieser Aktion des „Klima-Bündnis für mehr Klimaschutz und Radverkehr“ treten seit 2008 Kommunalpolitiker sowie Bürger in die Pedale.

Stahnsdorf ist erneut Teil einer kommunalen Gemeinschaftsaktion im Landkreis Potsdam-Mittelmark. In demselben Zeitraum wie Stahnsdorf radeln Werder (Havel), Nuthetal, Teltow, Treuenbrietzen, Schwielowsee, Wiesenburg/Mark, Görzke und das Amt Brück um die Wette.



Der diesjährige Aktionszeitraum ist der 31. August bis 20. September 2026. An diesen 21 aufeinander folgenden Tagen können Kommunalpolitiker und Bürger in Teams Kilometer auf dem Zweirad sammeln und ein Zeichen für mehr Radverkehr setzen.



Anschließend ermittelt das Klima-Bündnis anhand der gefahrenen Kilometer die Sieger auf Bundesebene der Kategorien „Fahrradaktivste Kommune“ und „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“.



Anmelden können sich Teams oder Einzelpersonen. Letztere können sich auf Wunsch einem vorhandenen Team anschließen oder selbst eins gründen ─ denn STADTRADELN ist immer Teamarbeit. Teilnehmer sammeln ihre gefahrenen Radkilometer, sei es beruflich oder privat. Wer mitmachen möchte, erhält alle Informationen auf der Stahnsdorfer STADTRADELN-Seite (www.stadtradeln.de/stahnsdorf). Organisiert wird die Aktion durch den Sachbereich Klimaschutz.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf