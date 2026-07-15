Ehemaliger Stahnsdorfer Fleischerlehrling feiert „70 Jahre Meisterbrief“

Elvis Presley stand am Beginn seiner Weltkarriere, die Berliner Mauer war noch nicht gebaut und Kurt Pirsch erhielt seinen Meisterbrief im Fleischerhandwerk. Das war 1956. Sieben Jahrzehnte später zeichnet die Handwerkskammer Potsdam den heute 94-jährigen Fleischermeister Kurt Pirsch mit dem Platin-Meisterbrief aus. Mit dieser besonderen Ehrung würdigt das Handwerk 70 Jahre Meisterwürde, unternehmerischen Mut und ein Lebenswerk, das bis heute Bestand hat.

Kurt Pirsch wurde am 3. März 1932 im damaligen Kreis Meseritz geboren. Seine Kindheit war von Krieg, Flucht und dem Verlust seines Vaters geprägt. Im April 1945 musste die Familie ihre Heimat verlassen. Über Berlin führte der Weg nach Luckenwalde, wo die Mutter ihre beiden Söhne unter schwierigen Bedingungen allein großzog.

Trotz dieser Erfahrungen entschied sich Kurt Pirsch für das Fleischerhandwerk. Er absolvierte seine Ausbildung bei Fleischermeister Rupp in Stahnsdorf, arbeitete anschließend auf dem Potsdamer Schlachthof und sammelte weitere Erfahrungen in einem Berliner Feinkostgeschäft.

1959 heiratete er seine Frau Bärbel, die aus einer Fleischerfamilie stammte. Zwei Jahre später erfüllten sich beide ihren Traum von der Selbstständigkeit und eröffneten in der Feuerbachstraße 33 in Potsdam ihre eigene Fleischerei. Aus kleinen Anfängen entwickelte sich ein traditionsreicher Familienbetrieb, der bis heute für handwerkliche Qualität und regionale Verbundenheit steht.

Nach mehr als drei Jahrzehnten übergab Kurt Pirsch den Betrieb 1993 an seinen Sohn Torsten, ebenfalls Fleischermeister. Mit Enkel Christian, der das Fleischerhandwerk ebenfalls erlernte und heute als Diplom-Fleischsommelier im Unternehmen tätig ist, wird die Familientradition inzwischen in dritter Generation in der Landeshauptstadt fortgeführt.

Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, würdigt den Altmeister: „70 Jahre Meisterschaft sind weit mehr als ein außergewöhnliches Jubiläum. Der 94-jährige Kurt Pirsch hat sein Handwerk über Jahrzehnte mit Leidenschaft gelebt, einen Familienbetrieb aufgebaut und seine Erfahrungen an die nächsten Generationen weitergegeben. Sein Lebenswerk steht beispielhaft für die Werte des Handwerks und ist ein bedeutendes Stück Potsdamer Handwerksgeschichte“.

„Auch für unsere Familie ist dieses Jubiläum etwas ganz Besonderes. Mein Großvater hat das Fleischerhandwerk über Jahrzehnte mit Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein und einem hohen Qualitätsanspruch gelebt. Was er aufgebaut und an uns weitergegeben hat, ist weit mehr als ein Betrieb. Es ist ein Lebenswerk, auf das wir sehr stolz sind“, sagt Enkel Christian Pirsch.

Gerade in einer Zeit, in der traditionelle Handwerksberufe vor großen Herausforderungen stehen, erinnert dieses Jubiläum daran, welchen Wert handwerkliches Können, Erfahrung und gelebte Weitergabe besitzen.

Der Platin-Meisterbrief wird an Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister verliehen, die seit 70 Jahren den Meistertitel tragen. Er würdigt nicht nur fachliche Exzellenz, sondern auch jahrzehntelange Verantwortung für Ausbildung, Unternehmertum und den Erhalt handwerklicher Traditionen. Seit der erstmaligen Würdigung mit dem Platin-Meisterbrief im Jahr 2022 ist Kurt Pirsch erst der siebte Handwerksmeister im westbrandenburgischen Handwerk, der diese besondere Ehrung erhält.

Bild: Mario Kacner (KI-Bearbeitung)