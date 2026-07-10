Landtagsabgeordneter Sebastian Rüter startet in eine neue Runde von Praktikumstagen

Mit Beginn der Ferien startete auch der Landtag in seine parlamentarische Sommerpause. Sebastian Rüter, der direkt gewählte Abgeordnete für Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf und Nuthetal, wird die kommenden beiden Ferienwochen wieder nutzen, um als Praktikant in verschiedene Berufsfelder hineinzuschnuppern.

Bereits in den letzten Jahren absolvierte er im Sommer jeweils zwei Wochen lange Praktika bei Unternehmen und Betrieben in seinem Wahlkreis. „Ich freue mich sehr, in den nächsten zwei Wochen an verschiedenen Stellen mitanzupacken und unterschiedliche Berufe besser kennenzulernen. Als Praktikant habe ich die Möglichkeit, einen guten ersten Einblick in einen Beruf zu bekommen. Mir geht es vor allem darum, die Arbeitssituationen der Menschen in meinem Wahlkreis zu verstehen. Ich bin aber auch gespannt, was ich über die Potenziale und Herausforderungen der Unternehmen in TKS und Nuthetal lernen kann“, so Rüter.

In diesem Jahr stehen folgende Praktikumsstellen auf dem Programm: das Evangelische Seniorenzentrum Bethesda, das Grundbildungszentrum Potsdam-Mittelmark, der Schäferhof in Bergholz-Rehbrücke, der Rübchen-Bauer Ronny Schäreke, die NATURA-Buchhandlung in Kleinmachnow, der regiobus-Betriebshof in Stahnsdorf, der Kürbishof Riecke und der Rettungsdienst des DRK.

„Ich bin den Unternehmen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie es mir ermöglichen, hier tiefere Einblicke in ihren Arbeitsalltag zu erlangen. Ich freue mich auf das, was ich erleben und lernen darf“, so Rüter weiter.

Foto: Dirk Pagels