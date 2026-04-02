regiobus informiert zu Berufsperspektiven im Unternehmen in Stahnsdorf

Die regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH lädt am 18. April zu einem Kennenlerntag mit den Schwerpunkten „Busfahren” und „Werkstatt” auf ihrem Betriebshof in Stahnsdorf ein! Von 10:00 bis 13:00 Uhr können ÖPNV- und Technikbegeisterte in einige Berufe beim Verkehrsunternehmen hereinschnuppern – Busfahren mit einem Fahrschulbus inklusive.

Informationen zum Quereinstieg in den Fahrdienst und zu Ausbildungsmöglichkeiten im Fahrbetrieb und in der Werkstatt erhalten die Gäste direkt von regiobus-Mitarbeitenden. Sie bringen selbst ihre Arbeit nahe, berichten über Abläufe und Erlebnisse und stehen für Fragen zur Verfügung. Ebenso möglich sind individuelle Gespräche mit der Personalleiterin oder dem Leiter der Berufsausbildung, um mehr zu den Voraussetzungen und Konditionen für eine Ausbildung oder den Quereinstieg zu erfahren. Gern können Interessierte bereits Bewerbungsunterlagen, wie einen Lebenslauf und (Arbeits-)Zeugniskopien, mitbringen.

Das Unternehmen freut sich auch über Frauen, die sich gemeinsam mit den anderen Interessierten über einen möglichen Quereinstieg oder eine Berufsausbildung in einem Verkehrsunternehmen des ÖPNV informieren wollen. Willkommen sind auch Jugendliche ab dem Alter von 15 Jahren, die über eine Berufsausbildung bei regiobus nachdenken. Schließlich bietet das Landkreis-Unternehmen die Berufsperspektive bei einem verlässlichen Arbeitgeber in einer für den Klimaschutz sinnvollen Branche.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich bis zukm 14. April per Mail unter personal@regiobus.pm anmelden.

Foto: regiobus