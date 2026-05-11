Mitmachen und gewinnen! Gesucht wird die sportlichste Schule Potsdam-Mittelmarks!

Der RSV Eintracht 1949 e. V. richtet am 27. und 28. Juni in Kleinmachnow die Deutsche Meisterschaft der U15 im Floorball (Großfeld) aus. Dieses sportliche Highlight wird Besucher aus der gesamten Region Potsdam-Mittelmark anziehen. Im Vorfeld wird ein Floorball-Set im Wert von 1.000 Euro verlost.

Der Verein RSV Eintracht 1949 e. V. entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Akteur in den Bereichen Floorball, Jugendarbeit und Ehrenamt in der Region Potsdam-Mittelmark. Vom 14. bis 15. Juni organisierte er das Landesfinale Brandenburg im Schulfloorball in der Grace-Hopper-Gesamtschule. Im Vorfeld der am 27. und 28. Juni in Kleinmachnow stattfindenden Deutschen Meisterschaft der U15 im Floorball (Großfeld) will der Verein gemeinsam mit den Schulen der Region ein besonderes Zeichen für Bewegung, Teamgeist und Gemeinschaft setzen. „Die sportlichste Schule Potsdam-Mittelmarks” – die 1.000-Euro-Challenge

Vom 11. Mai bis zum 06. Juni findet die vierwöchige Schul-Challenge statt, bei der Schülerinnen und Schüler (gerne auch mit ihren Eltern) aktiv werden können, um ihre Schule zu vertreten und gemeinsam Aufmerksamkeit zu generieren.

Ziel der Challenge

Gesucht werden engagierteste und sportlichste Schule der Region – sichtbar durch Aktivität, Kreativität und Zusammenhalt.

So funktioniert es

Die Teilnahme ist unkompliziert:

die Schule kommt aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark

Schülerinnen und Schüler (gern auch Eltern) folgen dem Instagram-Kanal des RSV Eintracht 1949 e. V.

Beiträge werden geliked, geteilt, kommentiert und optional eigene Inhalte erstellt, um die Schule sichtbar zu machen (Kollaborationen gewünscht)

für jeden Kommentar im Profil mit Nennung der eigenen Schule, werden Punkte gesammelt

Beispiele:

Der RSV Eintracht 1949 e. V. posten einen Aufruf – im Kommentarfeld schreibt ihr z. B.:

„Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow 🔥“

„Team Grace Hopper! 💪“

Eine ganze Klasse aktiviert sich:

„7b vom IKG am Start 🔥 @alle_aus_der_klasse kommentieren!

Andere Schulen werden herausgefordert:



„Wir sind stärker als das @ghg_teltow 😎 #TeamIKG“

„@osz_pm kommt da noch was oder war’s das? 👀“

Lehrer oder Teams werden markiert:

„Sport LK übernimmt 💪 @herrmueller jetzt Sie!“

„Floorball AG ready 🔥 @trainer @teamkollegen“

Kombination aus Kommentar + Motivation:

„1.000 € gehen an uns 💰 @freund1 @freund2 @freund3 JETZT KOMMENTIEREN!“

Das gibt es zu gewinnen

Die erfolgreichste Schule erhält:

ein Floorball-Set im Wert von 1.000 Euro

Freikarten für die Deutsche Meisterschaft

einen Besuch beim Bundesfinale in Berlin

ein individuelles Schulturnier im Vorfeld der Meisterschaft

Fotos: Norman Masuch