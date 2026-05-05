Baustart der Turmhaube: Erste Säulen ander Garnisonkirche Potsdam angeliefert

Mit der Anlieferung der ersten Säulen hat am 5. Mai ein sichtbarer Bauabschnitt für die Turmhaube der Garnisonkirche Potsdam begonnen. Insgesamt wurden 24 Edelstahlsäulen auf das Baufeld hinter der Garnisonkirche geliefert.

Diese setzen sich aus vier Säulenbündeln sowie acht Einzelsäulen zusammen. Jede einzelne Säule misst 7,26 Meter in der Höhe. Die Säulenbündel haben ein Gewicht von jeweils rund 3,5 Tonnen, die Einzelsäulen wiegen jeweils etwa 450 Kilogramm. Die Turmhaube wird auf dem Baufeld zwischen Garnisonkirche und Le Petit Café vormontiert. Die Konstruktion besteht aus einer Kombination aus Stahl, Holz und Kupfer. Die Elemente werden zunächst zusammengesetzt, anschließend mit Kupfer vollständig ummantelt und im Frühjahr 2027 zusammen mit der Wetterfahne auf den Turm aufgesetzt.

Die Turmhaube wird eine Höhe von rund 27 Metern erreichen und etwa 60 Tonnen wiegen. Peter Leinemann, Verwaltungsvorstand der Stiftung, dankt ausdrücklich der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche (FWG) für die Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel für den Bau der Haube und die Wetterfahne. Sein Dank gilt zudem der Baudenkmalpflege Potsdam GmbH, allen beteiligten Fachplanern sowie der Stadtverwaltung für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Foto: Stiftung Garnisonkirche Potsdam



