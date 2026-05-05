Teltow – Einbrüche in Fahrzeuge

Am 4. Mai ereignete sich vor einer Kita im Teltower Ortsteil Ruhlsdorf ein Einbruch in einen Pkw Mercedes Benz. Das Fahrzeug stand hier für wenige Minuten, was unbekannten Täter als Tatzeit ausreichte, um eine Seitenscheibe an dem Fahrzeug einzuschlagen. Anschließend wurde eine Handtasche aus dem Innenraum gestohlen, in der sich unter anderem ein Handy und ein Portemonnaie befanden. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Montagabend. Auch hier lag der Tatort im Süden von Teltow. Hier stand ein Pkw Skoda am Fahrbahnrand. Innerhalb einer Stunde schlugen unbekannte Täter bei dem Pkw ebenfalls eine Seitenscheibe ein und stahlen einen Rucksack aus dem Fahrzeug. In dem Rucksack befand sich ein Portemonnaie mit Debitkarten und ein Schlüsselbund. Der Schaden bei den zwei Geschädigten lag 500 Euro.

Hinweise der Polizei:

Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports.

Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße „streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung gestohlen.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist

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