FBB-Tarifrunde 2026 – Neuer Tarifvertrag für Beschäftigte der Flughafengesellschaft vereinbart

Am 13. April haben sich Vertreterinnen und Vertreter der Tarifvertragsparteien der Gewerkschaft ver.di, des Arbeitgeberverbandes AWB und der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH im vierten Verhandlungstermin auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Dieser ist von der Tarifkommission am 29. April bestätigt worden.

Für den neuen Vergütungstarifvertrag wurde eine Laufzeit vom 01.März 2026 bis 31. Dezember 2027 mit insgesamt 22 Monaten vereinbart. Die wesentlichen Eckpunkte des Ergebnisses sind:

Mit der Entgeltzahlung im Mai 2026 erhalten Beschäftigte für März und April 2026 eine Einmalzahlung von 100 EUR. Nachwuchskräfte erhalten 50 EUR.

Ab Mai 2026 steigen die Entgelte um 2,50 %, mindestens jedoch um 115 Euro. Für Nachwuchskräfte beträgt die Erhöhung 55 Euro.

Ab Mai 2027 erfolgt eine weitere Entgelterhöhung um 2,20 %, entsprechend auch für Nachwuchskräfte.

Ab Juli 2027 werden die Zeitzuschläge um 5 Prozentpunkte erhöht, äquivalent gilt dies für den pauschalen Zuschlag der Flughafenfeuerwehr.

Auch beim Tarifvertrag für die Flughafenfeuerwehr sowie beim Tarifvertrag Ausbildung haben die Tarifparteien eine Einigung erzielt.

„Wir sind froh, dass wir uns mit ver.di auf neue Tarifverträge einigen konnten und damit einen weiteren Streik für unsere Fluggäste vermeiden. Mit dem vorliegenden Ergebnis erreichen wir wichtige Verbesserungen für die Beschäftigten und unsere Nachwuchskräfte. Gleichzeitig bietet das Verhandlungsergebnis dem Unternehmen Planungssicherheit bis zum Ende des folgenden Jahres“, kommentiert der neue Geschäftsführer Personal der FBB, Axel Eschment, das Verhandlungsergebnis.

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