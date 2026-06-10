Teltower Floorball-Nachwuchs schreibt Geschichte: Immanuel-Kant-Gymnasium wird erneut Deutscher Meister

Großer Erfolg für den Schulsport in Teltow: Das Immanuel-Kant-Gymnasium hat beim Bundesfinale Floorball 2026 in Berlin erneut einen Deutschen Meistertitel gewonnen. Beim Bundeswettbewerb der Schulen, der am 8. und 9. Juni im Horst-Korber-Sportzentrum ausgetragen wurde, trat das Kant erstmals mit drei Mannschaften in allen Altersklassen U14, U16 und U18 an. Das Bundesfinale wurde vom Floorball-Verband Deutschland veranstaltet und vom Floorball Verband Berlin-Brandenburg ausgerichtet. Es traten insgesamt 42 unterschiedliche Schulen aus 10 unterschiedlichen Bundesländern an.

Die vertretenen Bundesländer waren: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Das Immanuel-Kant-Gymnasium aus Teltow war die Einzige Schule mit Teams in drei Altersklassen.

Bereits die Qualifikation war ein starkes Zeichen für die Entwicklung der Sportart in Teltow: In allen drei Altersklassen ging das Immanuel-Kant-Gymnasium als Landessieger Brandenburg an den Start. Damit war die Schule aus Teltow auf Bundesebene so breit vertreten wie nie zuvor.

Sportlich lieferten die Teams ein beeindruckendes Turnier. Die U14 startete hervorragend in das Bundesfinale und gewann am ersten Turniertag alle Spiele. Am zweiten Turniertag reichte es am Ende zu einem starken 6. Platz. Die U18 sammelte in einem sehr anspruchsvollen Teilnehmerfeld wichtige Erfahrungen. Gerade in dieser Altersklasse wurde deutlich, dass es in der Region noch zu wenige regelmäßige Gegner und Vergleichsmöglichkeiten gibt. Umso wertvoller war die Teilnahme auf Bundesebene.

Der große Triumph gelang der U16. In einer starken Konkurrenz musste sich das Team bereits in der Gruppenphase gegen schwere Gegner behaupten. Unter anderem traf man auf das Georgii-Gymnasium, den Vertreter aus Baden-Württemberg, das am Ende Platz 3 belegte. Der Weg ins Finale war somit alles andere als ein Spaziergang. Doch die Teltower Mannschaft kämpfte sich mit großem Einsatz, Teamgeist und viel Leidenschaft durch das Turnier. Im Finale wartete mit dem Gabriele-von-Bülow-Gymnasium aus Berlin-Tegel der Berliner Landessieger. Damit kam es zu einem echten Berlin-Brandenburg-Finale. Das Spiel entwickelte sich zu einem Krimi: Nach wechselnden Führungen, Rückständen und einer dramatischen Schlussphase setzte sich das Immanuel-Kant-Gymnasium am Ende knapp mit 5:4 durch. Spannender hätte ein Finale kaum verlaufen können.

Mit diesem Erfolg wird das U16-Team des Immanuel-Kant-Gymnasiums Deutscher Meister 2026. Gleichzeitig setzt sich eine besondere Erfolgsserie fort: Bereits 2024 holte eine Teltower Mannschaft mit der Ursula-Wölfel-Grundschule den Deutschen Meistertitel in der U14, 2025 folgte der Titel mit dem Immanuel-Kant-Gymnasium in der U14. Nun gelingt dem gleichen Team 2026 der erneute Triumph – diesmal in der U16.

„Wir sind so stolz auf unsere Teams und die Arbeit der ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainer in der Region. Floorball in TKS wächst weiter und wird neuer Hotspot in Brandenburg“, sagt Christian Heeger, Abteilungsleiter Floorball beim RSV Eintracht 1949.

Die Entwicklung kommt nicht von ungefähr. Seit 2025 wird am Immanuel-Kant-Gymnasium verstärkt Floorball gespielt. Mit dem Aufbau der Floorball-Abteilung im RSV Eintracht 1949 hat die Sportart in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf deutlich an Bedeutung gewonnen. Initiativen wie die Bewegungskampagne für Mädchen sorgen zusätzlich dafür, dass immer mehr Kinder und Jugendliche in der Region den Weg zum Floorball finden – nicht nur am Kant, sondern auch darüber hinaus. Ein besonderer Dank gilt der gesamten Floorballgemeinschaft in TKS, allen Kindern, Trainerinnen und Trainern, Ehrenamtlichen, Eltern und Unterstützern, die diese Entwicklung möglich machen. Der Erfolg beim Bundesfinale zeigt eindrucksvoll, was entstehen kann, wenn Schule, Verein und Ehrenamt gemeinsam an einem Ziel arbeiten.

Ergebnisse des Immanuel-Kant-Gymnasiums beim Bundesfinale Floorball 2026:

U14: Platz 6

U16: Platz 1 – Deutscher Meister

U18: Platz 13

Fotos: Norman Masuch