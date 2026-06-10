Gesellschaft für SeniorenDienste in Berlin – Brandenburg Gemeinnützige GmbH wechselt ins Diakonische Werk

Die Gesellschaft für SeniorenDienste in Berlin/Brandenburg Gemeinnützige GmbH (GSD) mit Sitz in Teltow wird Mitglied des Diakonischen Werkes. Ein entsprechender Antrag beim Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz wurde gestellt. Bisher war die GSD Mitglied im Paritätischen Landesverband Brandenburg.

Die Gesellschaft für SeniorenDienste in Berlin/Brandenburg betreibt in Lauchhammer die stationäre Pflegeeinrichtung „Seniorenhof Mückenberger Ländchen“ mit einer angeschlossenen Tagespflege sowie einen ambulanten Pflegedienst. Die GSD hat 160 Mitarbeitende.

Im Unternehmensverbund Diakonissenhaus Teltow sind die Einrichtungen in Lauchhammer von Beginn an als diakonische Einrichtungen betrachtet und geführt worden. Insofern wird mit dem Wechsel in das Diakonische Werk strukturell nachvollzogen, was seit langem gelebte Realität ist.

Mit dem Übergang verbunden ist der Wechsel des Tarifsystems. Künftig gelten in der GSD die Arbeitsvertragsrichtlinien Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (AVR). Die Mitarbeitenden werden durch den Übergang in die AVR nicht schlechter gestellt. Ihre Interessen werden weiterhin vollumfänglich geschützt, eine Mitarbeitervertretung tritt an die Stelle des Betriebsrates.

Die AVR sind für die Mitarbeitenden attraktiv, weil sie verbindliche, oft überdurchschnittliche Standards garantieren. Dazu gehören neben regelmäßige Gehaltssteigerungen eine Jahressonderzahlung sowie eine sichere betriebliche Altersvorsorge.

Foto: Diakonissenhaus Teltow