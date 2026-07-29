Start des Vorverkaufs für die 16. Orchideenschau im Botanischen Garten Berlin

Vom 11. bis 13. September wird es wieder bunt und blütenreich im Neuen Glashaus des Botanischen Gartens Berlin (BO). Zum 16. Mal bietet die Orchideenschau auf rund 1.000 Quadratmetern eine große Farbenpracht und jede Menge Wissenswertes rund um die faszinierenden Pflanzen – von Klassikern, über Raritäten, bis zu echten „Diven“: Staunen, Fachsimpeln und Kaufen erwünscht!

Und wer Orchideen in ihrer natürlich anmutenden Umgebung bewundern möchte, kann sich auf Entdeckungstour durch die Gewächshäuser des Botanischen Gartens begeben. Tiefere Einblicke in die Welt der Orchideen gibt das BO-Begleitprogramm mit speziellen Sonntagsführungen und spannenden Kurzvorträgen zu heimischen Orchideen.

Von ganz schön klein bis ziemlich groß ist alles dabei: Wer auf der Suche nach „Dracula“, Cattleya oder Frauenschuh-Orchideen ist, findet sie hier. Dazu gibt’s jede Menge praktische Tipps von den Fachleuten vor Ort und auch gleich das richtige Equipment: Orchideensubstrat, Töpfe, Hygrometer, Sprühflaschen, Orchideenkörbe, Wannen für die Fensterbank, Bücher und vieles mehr. Die Kakteenfreunde Berlin sowie die Gesellschaft für Fleischfressende Pflanzen sind ebenfalls mit jeweils einem Stand vertreten. Alle zwei Jahre präsentiert die Berliner Gruppe der Deutschen Orchideen-Gesellschaft e.V. (D.O.G.) gemeinsam mit weiteren Landesgruppen sowie nationalen und internationalen Orchideengärtnereien ungewöhnliche Züchtungen und beeindruckende Naturformen. 2026 feiert die D.O.G. ihr 120-jähriges Bestehen!

Unter Glas und vor der Haustür: Das BO-Begleitprogramm zur Orchideenschau

Sie sind nicht nur schön anzuschauen. Orchideen sind faszinierende Pflanzen, über die es viel zu erzählen gibt. Was macht sie eigentlich so besonders? Wie funktioniert das genau mit der Vermehrung? Und welche heimischen Orchideen gibt es in Berlin und Umgebung? Antworten auf diese Fragen und noch viele weitere haben die Auskenner des Botanischen Gartens: Am Freitag und Samstag (11. & 12. September) gibt Naturschutzgenetiker Max Fussan Einblicke in seine Forschung zum Schutz heimischer Orchideen und am 13. September widmen sich zwei Sonntagsführungen durch Garten und Gewächshäuser der faszinierenden Welt der vielfältigen Pflanzen. Für die Führungen sind Anmeldung und Teilnahmegebühr erforderlich, die Vorträge sind kostenfrei und offen für alle Interessierten.

Multimedialer Vortrag: Heimische Orchideen schützen – Einblicke in Forschung & Praxis

von Max Fussan, Naturschutzgenetiker der Botanischen Beratungsstelle am Botanischen

Garten Berlin

Wann: Freitag, 11. September & Samstag, 12. September, 17:00 bis 18:00 Uhr

Wo: Besuchszentrum Königin-Luise-Platz

Teilnahme: kostenfrei

Anmeldung: nicht erforderlich, begrenzte Sitzplätze

Sonntagsführungen: Die faszinierende Welt der Orchideen

Wann: Sonntag, 13. September um 12:00 und 14:00 Uhr

Wo: Treffpunkt im Besuchszentrum Königin-Luise-Platz

Teilnahmegebühren: pro Person 6 Euro (zzgl. Eintritt)

Anmeldung: erforderlich,Infos + Anmeldung

Orchideenschau 2026 im Botanischen Garten Berlin

Ausstellung – Beratung – Verkauf

Tickets gibt es vor Ort oder unter: bo.berlin/de/orchideen26

Datum: 11. – 13. September 2026 (Freitag bis Sonntag)

Öffnungszeiten: 10:00 bis 18:00 Uhr (Orchideenschau)

10:00 bis 20:00 Uhr (Garten), Kassen + Gewächshäuser schließen um 19:00 Uhr

Ort: Botanischer Garten Berlin

Eingänge (ÖPNV): Königin-Luise-Platz, 14195 Berlin (ExpressBus X83, Bus 101)

Unter den Eichen 5-10, 12203 Berlin (Metrobus M48)

Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro

Für Jahreskarteninhaber gilt der ermäßigte Eintrittspreis.

Veranstalter: Berliner Gruppe der Deutschen Orchideen-Gesellschaft e.V. (D.O.G.)

Fotos: © Botanischer Garten Berlin