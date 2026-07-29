Start des Vorverkaufs für die 16. Orchideenschau im Botanischen Garten Berlin
Vom 11. bis 13. September wird es wieder bunt und blütenreich im Neuen Glashaus des Botanischen Gartens Berlin (BO). Zum 16. Mal bietet die Orchideenschau auf rund 1.000 Quadratmetern eine große Farbenpracht und jede Menge Wissenswertes rund um die faszinierenden Pflanzen – von Klassikern, über Raritäten, bis zu echten „Diven“: Staunen, Fachsimpeln und Kaufen erwünscht!
Und wer Orchideen in ihrer natürlich anmutenden Umgebung bewundern möchte, kann sich auf Entdeckungstour durch die Gewächshäuser des Botanischen Gartens begeben. Tiefere Einblicke in die Welt der Orchideen gibt das BO-Begleitprogramm mit speziellen Sonntagsführungen und spannenden Kurzvorträgen zu heimischen Orchideen.
Von ganz schön klein bis ziemlich groß ist alles dabei: Wer auf der Suche nach „Dracula“, Cattleya oder Frauenschuh-Orchideen ist, findet sie hier. Dazu gibt’s jede Menge praktische Tipps von den Fachleuten vor Ort und auch gleich das richtige Equipment: Orchideensubstrat, Töpfe, Hygrometer, Sprühflaschen, Orchideenkörbe, Wannen für die Fensterbank, Bücher und vieles mehr. Die Kakteenfreunde Berlin sowie die Gesellschaft für Fleischfressende Pflanzen sind ebenfalls mit jeweils einem Stand vertreten. Alle zwei Jahre präsentiert die Berliner Gruppe der Deutschen Orchideen-Gesellschaft e.V. (D.O.G.) gemeinsam mit weiteren Landesgruppen sowie nationalen und internationalen Orchideengärtnereien ungewöhnliche Züchtungen und beeindruckende Naturformen. 2026 feiert die D.O.G. ihr 120-jähriges Bestehen!
Unter Glas und vor der Haustür: Das BO-Begleitprogramm zur Orchideenschau
Sie sind nicht nur schön anzuschauen. Orchideen sind faszinierende Pflanzen, über die es viel zu erzählen gibt. Was macht sie eigentlich so besonders? Wie funktioniert das genau mit der Vermehrung? Und welche heimischen Orchideen gibt es in Berlin und Umgebung? Antworten auf diese Fragen und noch viele weitere haben die Auskenner des Botanischen Gartens: Am Freitag und Samstag (11. & 12. September) gibt Naturschutzgenetiker Max Fussan Einblicke in seine Forschung zum Schutz heimischer Orchideen und am 13. September widmen sich zwei Sonntagsführungen durch Garten und Gewächshäuser der faszinierenden Welt der vielfältigen Pflanzen. Für die Führungen sind Anmeldung und Teilnahmegebühr erforderlich, die Vorträge sind kostenfrei und offen für alle Interessierten.
Multimedialer Vortrag: Heimische Orchideen schützen – Einblicke in Forschung & Praxis
von Max Fussan, Naturschutzgenetiker der Botanischen Beratungsstelle am Botanischen
Garten Berlin
Wann: Freitag, 11. September & Samstag, 12. September, 17:00 bis 18:00 Uhr
Wo: Besuchszentrum Königin-Luise-Platz
Teilnahme: kostenfrei
Anmeldung: nicht erforderlich, begrenzte Sitzplätze
Sonntagsführungen: Die faszinierende Welt der Orchideen
Wann: Sonntag, 13. September um 12:00 und 14:00 Uhr
Wo: Treffpunkt im Besuchszentrum Königin-Luise-Platz
Teilnahmegebühren: pro Person 6 Euro (zzgl. Eintritt)
Anmeldung: erforderlich,Infos + Anmeldung
Orchideenschau 2026 im Botanischen Garten Berlin
Ausstellung – Beratung – Verkauf
Tickets gibt es vor Ort oder unter: bo.berlin/de/orchideen26
Datum: 11. – 13. September 2026 (Freitag bis Sonntag)
Öffnungszeiten: 10:00 bis 18:00 Uhr (Orchideenschau)
10:00 bis 20:00 Uhr (Garten), Kassen + Gewächshäuser schließen um 19:00 Uhr
Ort: Botanischer Garten Berlin
Eingänge (ÖPNV): Königin-Luise-Platz, 14195 Berlin (ExpressBus X83, Bus 101)
Unter den Eichen 5-10, 12203 Berlin (Metrobus M48)
Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro
Für Jahreskarteninhaber gilt der ermäßigte Eintrittspreis.
Veranstalter: Berliner Gruppe der Deutschen Orchideen-Gesellschaft e.V. (D.O.G.)
Fotos: © Botanischer Garten Berlin