Save the Date: Partielle Sonnenfinsternis am 12. August

Weniger spektakulär als eine totale Sonnenfinsternis – aber trotzdem für astronomisch Interessierte nicht minder aufregend – ist das Himmelsschauspiel einer partiellen, also nur teilweisen Bedeckung. Am 12. August ist es wieder einmal so weit, dann wird die Sonne von unserer Region aus zu 85 Prozent bedeckt erscheinen. Ein guter Grund, sich mit der richtigen Schutzausrüstung auf Beobachtungstour zu begeben.

Diese Art der Finsternis tritt immer dann auf, wenn Mond- und Erdbahn so zueinander geneigt sind, dass der Mond von hier aus an der Sonne vorbeizieht und sie dabei – in diesem Falle von unserer Region aus beobachtet sogar zu maximal 85 Prozent – abdeckt. Bei der partiellen Sonnenfinsternis letztes Jahr waren es nur 15 Prozent, es wird also diesmal viel spektakulärer.

Partielle Sonnenfinsternis, beobachtet am 29. März 2025 von Stahnsdorf aus Foto: Mario Kacner

Von Island, Teilen Spaniens oder den Balearen aus wird der Bedeckungsgrad am höchsten sein: Hier haben wir es sogar mit einer totalen Sonnenfinsternis zu tun, einem seltenen und für den Beobachter durchaus dramatischen Ereignis, da es zu einem merklichen Kälteeinbruch bei völliger Dunkelheit kommt. Aber auch von unserer Region aus kann man mit der richtigen Ausrüstung interessante Details erkennen, und das rund eindreiviertel Stunden lang. Der Blick könnte zwar zeitweise durch Wolken getrübt sein, aber zwischendurch gibt es erfahrungsgemäß oft Wolkenlücken, die es möglich machen, das Spektakel zu verfolgen und zu fotografieren. Ohne ein gutes Teleobjektiv (nötig für ein großes Sonnenbild) und einen speziellen (Glas-)Sonnenfilter sollte man allerdings keine Aufnahmen machen – und ohne eine schützende Sonnenfinsternisbrille (erhältlich beim Optiker) wäre von einer Beobachtung dringend abzuraten, da ein ungeschützter Blick in die Sonne auch bei hohem Bedeckungsgrad immer noch die Gefahr einer Erblindung in sich birgt. Auch für das Benutzen eines Fernrohrs gilt: Auf keinen Fall ungeschützt in die Sonne schauen!

Bild einer totalen Sonnenfinsternis (Foto: pexels.com lizenzfrei)

Auf jeden Fall sollte man sich schon einmal den 12. August vormerken. Mallorca-Urlauber kommen dann in den Genuss einer totalen Sonnenfinsternis, und selbst in unserer Region dürfte das Ereignis sehenswert sein. Allerdings steht die Sonne abends tiefer, so dass man sich einen Beobachtungsort mit freiem Blick nach Westen suchen sollte – auf Mallorca am Strand sicher kein Problem, da könnten nur die zu erwartenden Menschenmassen stören. Wer das Risiko einer höheren Wolkenbedeckung nicht scheut, könnte alternativ nach Island fliegen, dort ist es sicher ruhiger. Bei uns liegt die Chance für einen klaren Himmel relativ niedrig: In 74% der Jahre seit dem Jahr 2000 war es hier an diesem Tag bewölkt.

Unser Tipp: Wetterapps kontrollieren und vorher auf Google Maps nachschauen, wo freie Sicht Richtung Westen/ West-Nord-West gewährleistet ist. Südliche Ackerflächen in der TKS-Region dürften gut geeignet sein. Auch die Planetarien und Sternwarten in Potsdam und Berlin bieten Informations- und Beobachtungsmöglichkeiten. Im Anschluss an die Finsternis könnte man mit etwas Glück auch noch Sternschnuppen beobachten – also ein doppelter Glückstag!

Hier noch der genaue Verlauf der Finsternis (Quelle: timeanddate.de/finsternis):

19:15:45 Mi, 12. Aug

Partielle Finsternis beginnt “Erster Kontakt”: Der Rand der Mondscheibe berührt den Rand der Sonnenscheibe.

Die Sonne ist in Richtung Westen zu sehen, ein Ort mit freier Sicht ist nötig.

20:08:40 Mi, 12. Aug

Maximale Verdunkelung Der Höhepunkt der Finsternis.

Die Sonne steht tief am Horizont, sorgen Sie für freie Sicht in Richtung WNW.

20:37:46 Mi, 12. Aug

Sonnenuntergang Die Sonne geht unter.

Wir empfehlen einen hohen Aussichtsort zu wählen mit freier Sicht in Richtung WNW, um die Finsternis optimal zu genießen.

Titelbild: Mario Kacner (totale Sonnenfinsternis-Beobachtung vom 11.08.1999)