Märkisches Kinderdorf e.V. in Ludwigsfelde lädt zum Jubiläums-Sommerfest ein

Das Märkische Kinderdorf feiert sein 35jähriges Jubiläum und lädt alle Nachbarn, Familien und Interessierten zum Sommerfest am 28. August 2026 von 14:00 bis 18:00 Uhr in der Salvador-Allende-Straße 22 in Ludwigsfelde ein.



Es warten zahlreiche Angebote für die ganze Familie: Kinderschminken, Bogenschießen, Kutschfahrten und Go-Karts. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Wohngruppen zu besichtigen. Für das leibliche Wohl ist mit Deftigem vom Grill und vielen weiteren Leckereien bestens gesorgt. Das Märkische Kinderdorf freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt ist wie immer frei.

Der Verein „Märkisches Kinderdorf e.V.“ ist seit über 35 Jahren anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Auf dem Gelände des Kinderdorfes werden stationäre Betreuungsangebote im 24-Stunden-Schichtdienst für Kinder und Jugendliche ab 4 Jahren bis in die selbstständige Lebensführung gestaltet. Es gibt spezialisierte Angebote für die therapeutische und intensivpädagogische Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung sowie erlebnispädagogische und systemische Konzepte. Dabei spielt der Dorfcharakter der Einrichtung eine wesentliche Rolle. Er bietet den Kindern Freiraum und Schutz zugleich. Auf dem circa 14.000 m2 großen Gelände mit Spiel- und Sportplätzen haben die Kinder viel Raum zum Spielen, Toben und Erleben.

Mitten im Zentrum der Stadt Ludwigsfelde und doch im Grünen bietet das Märkische Kinderdorf den Kindern und Jugendlichen ein sicheres Zuhause auf Zeit. Der Ludwigsfelder Standort ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit verschieden Fachärzten, Schulen, Kindertagesstätten, Behörden und weiteren Institutionen der Stadt.

Foto: Märkisches Kinderdorf e.V./ Bearb. MK