Kreativwettbewerb für Kitas – Weihnachtsgrußkarten des Landrates einmal anders

In diesem Jahr möchte der Landkreis Potsdam-Mittelmark Weihnachten durch Kinderaugen zeigen – bunt, ehrlich und voller Fantasie. Deshalb bittet Landrat Marko Köhler die jüngsten Mitbürgerinnen und Mitbürger darum, ihre Weihnachtsgrüße künstlerisch zu gestalten.

Auch wenn nicht alle Motive verwendet werden können, soll es hierfür erstmals in diesem Jahr einen Wettbewerb geben. Die Kindertagesstätten im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind herzlich eingeladen, kreative Vorschläge für die diesjährige Weihnachtsgrußkarte des Landrates einzureichen, die künstlerisch ansprechend sein sollen.„Ihre Bilder sollen uns an Weihnachten daran erinnern, worauf es wirklich ankommt: Gemeinschaft, Wärme und Zusammenhalt. Ich freue mich auf kreative Gestaltungen aus Kinderhand“, sagt Landrat Marko Köhler. Das Engagement der Kitas möchte der Landkreis wertschätzend belohnen und prämiert die schönsten Beiträge auch mit einer finanziellen Anerkennung:

1. Platz: 300,00 €

2. Platz: 200,00 €

3. Platz: 100,00 €

Zusätzlich erhält die Sieger-Kita eine Anzahl der mit dem Entwurf gedruckten Grußkarten. Die Kreisverwaltung freut sich auf kreative Einsendungen bis zum 30. Oktober.

Foto: Pixabay.com