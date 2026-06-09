Zwei Wege, ein Ziel: Fachhochschule Potsdam startet neue Studiengänge in der Kindheitspädagogik

Die Fachhochschule Potsdam erweitert ihr Studienangebot im Bereich der frühen Bildung: Mit dem Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik (B.A.) sowie Kindheitspädagogik Dual (B.A.) gehen gleich zwei zukunftsweisende Studiengänge an den Start. Sie qualifizieren für die pädagogische Arbeit mit Kindern von der Geburt bis zum 12. Lebensjahr und setzen auf eine enge Verbindung von Theorie, Praxis und Forschung.

Während der Präsenz-Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik ein breit angelegtes Vollzeitstudium mit integrierten Praxisphasen in verschiedenen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bietet, zeichnet sich Kindheitspädagogik Dual insbesondere durch seine konsequente Verzahnung von Studium und Berufspraxis aus: Studierende sind von Beginn an in einer Kindertageseinrichtung oder einer anderen Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe für einen festen Arbeitgeber über drei Jahre tätig und erhalten dafür eine monatliche Vergütung. Damit verbindet das duale Modell finanzielle Unabhängigkeit mit früher beruflicher Orientierung und intensiver Praxiserfahrung.

Theorie, Praxis und Forschung eng verzahnt

Beide Studiengänge vermitteln fundierte Kenntnisse aus Erziehungswissenschaft, Psychologie, Gesellschafts- und Rechtswissenschaften. Studierende erwerben umfassende Kompetenzen, um kindliche Entwicklungs- und Bildungsprozesse professionell zu begleiten, mit Familien zusammenzuarbeiten und pädagogische Einrichtungen aktiv mitzugestalten. Ein besonderes Profilmerkmal ist die konsequente Verbindung von wissenschaftlichem Arbeiten und Praxisbezug über das gesamte Studium hinweg. In innovativen Lehrformaten wie den „Kasuistiklabs“ reflektieren Studierende ihre Praxiserfahrungen, während sie in „Scientific Communities of Practice“ gemeinsam an aktuellen Fragestellungen forschen. Themen wie Diversität, Inklusion, Demokratie und Gender sind als Querschnittsthemen fest verankert.

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf Ästhetik und ästhetischer Praxis als zentralem Zugang zu kindlichen Bildungsprozessen – ein Alleinstellungsmerkmal der Fachhochschule Potsdam in diesem Bereich.

Forschung und Praxis im direkten Austausch

Kennzeichnend für den Studiengang Kindheitspädagogik (B.A.) ist die konsequente Verknüpfung von Lehre, Praxis und aktueller Forschung: Studierende werden frühzeitig in forschungsnahe Projekte eingebunden und lernen, eigene Fragestellungen aus dem Feld der Kindheitspädagogik systematisch zu entwickeln und zu bearbeiten.

Innovatives duales Modell mit Vorreiterrolle

Mit Kindheitspädagogik Dual etabliert die Fachhochschule Potsdam den ersten dualen Studiengang dieser Fachrichtung im Land Brandenburg. Kleine Seminargruppen, intensive Betreuung und die enge Zusammenarbeit mit Praxisstellen ermöglichen es, das oft diskutierte Theorie-Praxis-Gefälle gezielt zu überwinden. Die kontinuierliche Begleitung durch Hochschule und Praxis fördert die professionelle Entwicklung der Studierenden nachhaltig.

Vielfältige Perspektiven für eine gesellschaftlich relevante Profession

Absolventen beider Studiengänge erwerben die staatliche Anerkennung als Kindheitspädagog und haben vielfältige berufliche Einsatzmöglichkeiten – von Kindertageseinrichtungen über Familienzentren und Beratungsstellen bis hin zu Leitungsfunktionen, Fachberatung, Forschung und Lehre. Auch weiterführende Masterstudiengänge stehen ihnen offen. Angesichts aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen – etwa im Bereich Inklusion oder Familienunterstützung – kommt der Profession der Kindheitspädagogik eine zentrale Rolle zu. Die Studiengänge leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualifizierung von Fachkräften, diesen Herausforderungen im Sinne von Kindern und ihren Familien zu begegnen. Prof.in Dr.in Tanja Salem (Studiengangsleitung): „Familien stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen, die das Aufwachsen von Kindern maßgeblich beeinflussen. Unser Anspruch ist es, Studierende dazu zu befähigen, diese komplexen Lebenslagen zu verstehen und professionell darauf zu reagieren. Dafür verbinden wir wissenschaftliche Fundierung mit einer starken Praxisorientierung und fördern eine forschende Haltung. Besonders wichtig ist uns, dass unsere Absolventen Kinderperspektiven ernst nehmen, Vielfalt begegnen und sich engagiert für gute Lebensbedingungen von Kindern und ihren Familien einsetzen.“

Gemeinsam für gute Bedingungen des Aufwachsens

Mit den beiden Studiengängen schafft die Fachhochschule Potsdam ein innovatives, praxisnahes und wissenschaftlich fundiertes Bildungsangebot. Ziel ist es, Hochschule und Praxis enger zusammenzubringen und gemeinsam an der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe zu arbeiten – für bessere Bildungs- und Lebensbedingungen von Kindern und Familien.

Foto: Pixabay.com