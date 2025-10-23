Neuer Termin für den Teltowkanal-Halbmarathon: Traditionsreicher Lauf findet am 7. Dezember statt

Am 7. Dezember 2025 gibt es eine Neuauflage des Teltowkanal-Halbmarathons. Im vergangenen Jahr pausierte der Lauf. Die Veranstaltung wird erstmals vom SC Potsdam organisiert. Der mitgliederstärkste Sportverein im Bundesland Brandenburg wird dabei von der Stadt Teltow unterstützt. Schirmherr der Veranstaltung ist Steffen Freiberg, Brandenburgs Minister für Bildung, Jugend und Sport. Als Botschafterin des Events agiert die frühere Olympiateilnehmerin Lisa Hahner.

Der ursprünglich geplante Termin am 9. November 2025 musste aufgrund neuer Sicherheitsanforderungen in Abstimmung mit der Stadt Teltow um knapp einen Monat nach hinten verschoben werden. „Der bisher angesetzte Termin ist aufgrund der aktuellen Sicherheitsanforderungen, die sich in den letzten Jahren massiv erhöht haben, nicht zu halten. Wir wollen nichts dem Zufall überlassen, denn eine sichere und gut organisierte Veranstaltung durchzuführen, hat für uns höchste Priorität. Daher findet der Teltowkanal-Halbmarathon am 7. Dezember statt“, sagt Philipp Wilhelm, Abteilungsleiter Leichtathletik des SC Potsdam und Organisationschef des Events.

Damit die bisherigen Bemühungen nicht vergebens waren, behalten die bereits getätigten Anmeldungen ihre Gültigkeit. „Natürlich ist es im Dezember schon etwas kälter. Allerdings erreichen viele Top-Athletinnen und -Athleten bei etwas kühleren Temperaturen ihre besten Zeiten. Insofern ist die Verlegung nicht so tragisch. Sollte jemand am 7. Dezember tatsächlich verhindert sein, kann er seine Anmeldung aber selbstverständlich stornieren“, so Wilhelm.

Los geht es am Sonntag, den 7. Dezember um 10.00 Uhr: Start ist auf der Zehlendorfer Straße, zwischen Kreisel und Knesebeckbrücke. Es wird verschiedene Strecken geben: den Bambinilauf (800 Meter), den KanalRun (rund 7 Kilometer), TeltowKlassik (rund 14 Kilometer) und den Teltowkanal-Halbmarathon (etwa 21 Kilometer). Dazu werden verschiedene Staffeln (offene Staffel und Firmenstaffel) angeboten. Die längeren Strecken verlaufen entlang des ehemaligen Mauerstreifens, der den Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf mit dem brandenburgischen Teltow verbindet.



Weitere Informationen:

www.sc-potsdam.de/leichtathletik/teltowkanal-halbmarathon-2025



Anmeldung:

www.davengo.com/event/overview/teltowkanal-halbmarathon-2025

Foto: Stadtverwaltung Teltow/ Öffentlichkeitsarbeit

