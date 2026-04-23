Polizeidirektion West beteiligt sich am Zukunftstag 2026

Am 23. April war es wieder so weit, der Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Land Brandenburg fand statt. Wie jedes Jahr beteiligten sich auch in diesem Jahr die Polizeiinspektionen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion West.

So konnten sich Kinder und Jugendliche in Falkensee, Brandenburg an der Havel, Potsdam und in Luckenwalde am heutigen Tag ein umfassendes Bild vom polizeilichen Alltag verschaffen.

Den Teilnehmenden an allen vier Veranstaltungsorten wurde ein durchstrukturiertes Programm geboten, sodass die Veranstaltungen eine gelungene Abwechslung vom Schulalltag darboten. So erhielten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die Ausstattung der Polizei, vom Fahrzeug bis zur Waffe, alles zum Anfassen und Probieren, immer unter fachkundiger Aufsicht mit Blick auf die gebotenen Sicherheitsvorkehrungen.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten ermöglichten Einblicke in die Arbeit der Kriminalpolizei, der Wasserschutzpolizei, des Krad- und Eskortendienstes und auch in die Aufgabenbereiche der Bereitschaftspolizei.

Hoch im Kurs stand auch das Angebot der Einstellungsberatung, Interessierten wurden die Bewerbungsvoraussetzungen erläutert. Hingewiesen wurde auch auf die jeweiligen Einstellungsberaterinnen und Berater, die auch außerhalb solcher Aktionstage in den Polizeiinspektionen ansprechbar sind, um Informationen zum Polizeiberuf zu vermitteln.

Fotos: Polizeidirektion Wet