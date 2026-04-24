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Teltow – Sonderführung durch die Ausstellung „Historische Wasch- und Bügeltechnik“

Redaktion

Der Heimatverein Teltow lädt am 26. April ab 14:15 Uhr zu einer Sonderführung durch die Ausstellung „Historische Wasch- und Bügeltechnik” ein.

Die Ausstellung verdeutlicht, dass Waschen vor der Erfindung moderner Maschinen körperliche Schwerstarbeit war, die oft mehrere Tage dauerte und zeigt den gesamten Prozess der „Großen Wäsche“: Einweichen, Kochen, Rubbeln auf dem Waschbrett, Spülen und Wringen. Anschaulich, informativ und mit vielen spannenden Details bringt die Führung Technikgeschichte näher, die sonst oft im Verborgenen bleibt.

Foto: Pixabay.com

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