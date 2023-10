Einen Friedhof wie ein riesiges Buch erleben

Am 14. Oktober um 14:00 Uhr öffnet Friedhofsleiter Olaf Ihlefeldt den Südwestkirchhof Stahnsdorf wieder wie ein riesiges Buch. Kinder und Jugendliche sind eingeladen, Seite für Seite aufzuschlagen, durch das Buch zu wandern und gemeinsam mit ihren Familien und Freunden Bilder, Symbole und Texte auf über 100 Jahre alten Gräbern zu entdecken und zu deuten.

Während des Rundgangs können die Kinder Fragen zum Thema Tod und Bestattung stellen, auf die sie im Alltag selten eine Antwort bekommen. Wenn die Kinder dabei erfahren, dass der Südwestkirchhof Stahnsdorf größer als 200 Fußballfelder ist und Mausoleen die letzte Ruhestätte für die Toten sind, wird die Neugier beim Abstieg in die Gruften unbändig. Wie von selbst und spielerisch erfahren die jungen Gäste etwas über die älteste Kultur der Menschheit – die Bestattungskultur – und begreifen schnell, dass der Tod zum Leben gehört und Friedhöfe ein Teil unseres gesellschaftlichen Lebens sind. Seit 16 Jahren bietet der Förderverein diese besondere Art der Führung an und ist mit diesem Angebot immer noch eine Ausnahme in Deutschland.

Zeit: Samstag, 14. Oktober, 14.00 Uhr

Treffpunkt: Haupteingang des Südwestkirchhofs

Eintritt: Frei, eine Spende wird erbeten

Foto: Förderverein Südwestkirchhof Stahnsdorf e.V.