Anpassungen bei der Abfallentsorgung nach Pfingsten

Aufgrund des Pfingstmontags am 25. Mai wird die Abfallentsorgung im Landkreis Potsdam-Mittelmark ab dem 26. Mai angepasst.



Geänderte Entsorgungstermine:

Leerungen vom Pfingstmontag, 25. Mai (Feiertag), erfolgen am Dienstag, 26. Mai

Leerungen vom Dienstag werden ebenfalls am Dienstag erfolgen.

Die Leerungen vom Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden jeweils am regulären Tag durchgeführt. Aufgrund der erhöhten Anzahl an Leerungen in der verkürzten Woche nach Pfingsten kann es insbesondere am Dienstag zu einem erhöhten Arbeitsaufkommen und damit zu Verzögerungen bei der Leerung Ihrer Abfalltonne kommen. Die APM bittet darum, die bereitgestellten Abfallbehälter auch dann weiterhin zur Abholung bereitzustellen, wenn der ursprünglich vorgesehene Entsorgungstag ohne Leerung verstrichen ist. Die Entleerung der Abfallbehälter ist bis spätestens Freitag dieser Woche sichergestellt.

Das für die Leerung der Gelben Tonne verantwortliche Entsorgungsunternehmen REMONDIS führt ab 2026 die sogenannte „rollende Woche” ein. Das bedeutet, dass man nicht mehr von einem festen Entsorgungstermin für die Gelbe Tonne ausgehen kann. Fällt ein Leerungstag auf einen Feiertag, wird der Entsorgungstermin automatisch auf den nächsten Arbeitstag verschoben. Diese Verschiebung bleibt bestehen, bis der nächste Feiertag erneut eine Anpassung erforderlich macht.

Foto: APM

