MBS unterstützt Kinderturnen des RSV Eintracht Stahnsdorf

Bewegung, Teamgeist und Freude am Sport sind wichtige Grundlagen für die gesunde Entwicklung von Kindern. Um möglichst vielen Mädchen und Jungen einen frühen spielerischen Zugang zu sportlichen Aktivitäten zu ermöglichen, hat die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) die Kinderturnabteilung des RSV Eintracht 1949 e. V. mit einer Förderung in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags unterstützt.

Die Kinderturnabteilung des Vereins zählt derzeit rund 340 Mitglieder und ist für viele Kinder ab drei Jahren der erste Berührungspunkt mit dem Vereinssport. In den Trainingsstunden lernen die Kinder, durch abwechslungsreiche Übungen ihre Körperbeherrschung und Koordination zu verbessern, und entdecken gleichzeitig die Freude an Bewegung. Das frühe Heranführen an sportliche Aktivitäten erleichtert später den Einstieg in weitere Sportarten wie Gerätturnen, Cheerleading oder Showakrobatik.

Das Interesse an den Angeboten ist seit Jahren groß – so groß, dass Wartelisten geführt werden müssen. Um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und weiterhin attraktive Trainingsbedingungen zu gewährleisten, werden die Fördermittel der Sparkasse unter anderem für notwendige Sportgeräte, Materialien sowie Hallenmieten eingesetzt. Damit können noch mehr Kinder altersgerecht gefördert und für regelmäßige Bewegung begeistert werden. „Sport ist ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Entwicklung. Vereine wie der RSV Eintracht leisten hier einen unverzichtbaren Beitrag für Kinder und Familien in unserer Region“, sagt Katrin Zachlod, MBS-Marktdirektorin im Landkreis Potsdam-Mittelmarkt. „Als Sparkasse unterstützen wir bewusst Projekte, die Kindern neue Chancen eröffnen und das Miteinander vor Ort stärken.“

Auch im Verein ist die Unterstützung ein wichtiges Signal. „Unsere Kinderturnabteilung ist für viele Familien ein wichtiger Anlaufpunkt. Mit der Förderung können wir unsere Angebote sichern und weiterentwickeln“, sagt Uta Grunwaldt, Abteilungsleitung Turnsport.

Jahr für Jahr engagiert sich die Mittelbrandenburgische Sparkasse mit zahlreichen Förderungen für Vereine, Schulen und Initiativen in ihrem Geschäftsgebiet. Allein im Jahr 2025 stellte sie rund 4,8 Millionen Euro Fördermittel für über 900 Projekte als gesellschaftliches Engagement bereit. Hinzu kamen 8 Millionen Euro Gewinnausschüttung, die gemäß Brandenburgischem Sparkassengesetz ebenfalls gemeinnützigen Zwecken zugutekommen. Besonders Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur, Sport, Soziales und Umweltschutz stehen dabei im Fokus. Ziel ist es, nachhaltige Impulse für die Entwicklung der Region zu setzen und das Zusammenleben vor Ort aktiv zu stärken.

Interessierte Vereine können sich unter www.mbs-foerderung.de registrieren und jeweils bis spätestens zum 15. März und 15. September einen Förderantrag für ein gemeinnütziges Projekt stellen.

Mit der Unterstützung des Kinderturnens beim RSV Eintracht 1949 e. V. setzt die MBS ihr Engagement für junge Menschen in der Region fort – und trägt dazu bei, dass Bewegung, Gemeinschaft und Freude am Sport für viele Kinder selbstverständlich bleiben.

Bilder: RSV Stahnsdorf