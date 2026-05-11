Anmeldung zur Online-Befragung für das Stahnsdorfer S-Bahn-Quartier läuft bis zum 10. Juni

Die Gemeinde Stahnsdorf befragt ab dem 13. Juni ihre Einwohnerinnen und Einwohner online zu den Entwürfen der Architektur- und Landschaftsplanungsbüros. Um an der Befragung teilzunehmen, ist eine Anmeldung bis zum 10. Juni zwingend erforderlich.

Die Gemeinde plant die Entwicklung eines neuen Stadtviertels im Umfeld des künftigen Endbahnhofs der S 25. Hier sollen ein attraktives Wohnquartier mit bis zu 1.200 Wohnungen sowie ein zentrales Mobilitäts- und Versorgungsangebot entstehen, das den neuen Bahnhof sinnvoll ergänzt. Ab dem 13. Juni 2026 befragt die Gemeinde ihre Einwohnerinnen und Einwohner online zu den Entwürfen der Architektur- und Landschaftsplanungsbüros, die im Rahmen des offenen städtebaulichen und freiraumplanerischen Wettbewerbes „S-Bahn-Quartier Stahnsdorf“ eingereicht und kurz vor dem Pfingstfest öffentlich in der alten Sporthalle der Lindenhof-Grundschule präsentiert werden.

Um an der Befragung teilzunehmen, ist eine Anmeldung bis zum 10. Juni zwingend erforderlich. Dadurch sollen die Kosten für die Online-Abstimmung erheblich gesenkt werden. Für ihre Anmeldung zur Umfrage nutzen Bürgerinnen und Bürger vorzugsweise das auf stahnsdorf.de bereitgestellte Webformular oder schreiben eine formlose E-Mail an direktedemokratie@stahnsdorf.de. Diese muss folgende Pflichtangaben enthalten: Vor- und Nachname, Personalausweis- bzw. Reisepassnummer (inklusive Prüfziffer, siehe Dokumentenrückseite) sowie E-Mail-Adresse (je eine pro Person). Voraussetzungen für die Abstimmung sind eine vorherige Anmeldung, ein Mindestalter von 12 Jahren sowie ein gültiger Personalausweis bzw. Reisepass.

Im Rahmen der Befragung haben die Teilnehmer die Gelegenheit, bis zu drei Favoriten zu küren. Die Ergebnisse werden nach der politischen Sommerpause veröffentlicht. Die Verwaltung nutzt für die Befragung erneut die Software „Polyas“, da diese die Einhaltung der im Grundgesetz festgeschriebenen Wahlgrundsätze garantiert und somit Rechtssicherheit und Verlässlichkeit bietet.

Foto: Gemeinde Stahnsdor