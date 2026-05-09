Diakonissenhaus Teltow feiert 185. Jahresfest

Unter dem Motto „Behütet auf neuen Wegen“ feiert das Diakonissenhaus Teltow am 10. Mai sein 185. Jahresfest. Das Fest beginnt um 10:00 Uhr mit einem Gottesdienst auf der Festwiese an der Lichterfelder Allee 45 in. Die Predigt hält der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Mitteldeutschland, Pfarrer Christoph Stolte.

Im Rahmen des Gottesdienstes werden Mitarbeitende in ihren Dienst eingeführt, die im vergangenen Jahr eine leitende Funktion angetreten haben, etwa als Pflegedienstleiterin oder Geschäftsführer. Nach dem Gottesdienst spricht Teltows neuer Bürgermeister Andre Freymuth (CDU) ein Grußwort.

Das Jahresfest bietet erneut eine gute Möglichkeit, die Vielfalt des Unternehmensverbundes Diakonissenhaus Teltow kennen zu lernen. Mitarbeitende aus allen Regionen kommen zu diesem Anlass einmal im Jahr nach Teltow und präsentieren an Markständen ihre Arbeit.

Foto: Diakonissenhaus Teltow

Für die kleinen Gäste gibt es ein großes Kinderprogramm mit Teddyklinik, Geländerally, Riesen-Seifenblasen, Kinderschminken, Basteln, Geschicklichkeitsspielen und und und. Außerdem laden die Kitas Zoar und Morgensonne zum Tag der offenen Tür ein.

Wieder dabei sind Kutschfahrten, Führungen über das Gelände und ein buntes Programm auf der Festbühne. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt.

Foto: Redaktion / Diakonissenhaus Teltow