Laufen für den guten Zweck – Spendenlauf des Evangelischen Schulcampus Kleinmachnow

Am 20. Mai verwandelt sich der Evangelische Schulcampus Kleinmachnow wieder in eine sportliche Bühne für den guten Zweck: Beim mittlerweile 14. Spendenlauf gehen über 1.000 Kinder und Jugendliche an den Start.

Mit dabei sind rund 250 Kindergartenkinder und Grundschüler sowie etwa 800 Schüler der Klassen 7 bis 12 aus Gymnasium und Gesamtschule. Gemeinsam erlaufen sie Spenden für drei Projekte: das Bosnien-Projekt der Gemeinde Großbeeren, die Deutsche Krebshilfe und die Partnerschule MILELO in Tansania.

Die Einnahmen der Gesamtschule fließen in das Bosnien-Projekt, das seit Jahren Menschen in strukturschwachen Regionen von Bosnien und Herzegowina unterstützt. Über längere Zeit sammelt die Gemeinde Schulmaterialien, Kleidung und weitere Hilfsgüter, die – ergänzt durch Geldspenden – per Lieferwagen direkt vor Ort gebracht werden. Ziel ist es, unmittelbare Hilfe zu leisten, soziale Strukturen zu stärken und langfristige Perspektiven zu schaffen.

Ein weiterer Teil der Spenden geht an die Deutsche Krebshilfe. Die Organisation fördert wichtige Forschungsprojekte, unterstützt Erkrankte und ihre Familien und engagiert sich intensiv in Aufklärung und Prävention – ein unverzichtbarer Beitrag im Kampf gegen Krebs.

Auch die Partnerschule MILELO in Tansania wird unterstützt. Durch die enge Schulpartnerschaft verbessert der Campus gezielt Bildungsangebote vor Ort – etwa durch Investitionen in Materialien, Infrastruktur und Lehrkräfte. Das Projekt hat eine besondere Bedeutung, da es von zwei ehemaligen Schülerinnen des Gymnasiums ins Leben gerufen wurde.

Organisiert wird der Spendenlauf traditionell vom 11. Jahrgang des Evangelischen Gymnasiums gemeinsam mit der Fachschaft Sport. Mit dem stetigen Wachstum des Hoffbauer-Campus ist auch die Teilnehmerzahl in den letzten Jahren auf über 1.000 Läufer gestiegen.

Gelaufen wird auf einer etwa 700 Meter langen Runde, während die jüngeren Kinder eine kürzere Strecke absolvieren. Im Vorfeld suchen sich die Schüler Sponsoren, die entweder pro gelaufener Runde oder einen festen Betrag spenden. So wird jede sportliche Leistung direkt in konkrete Hilfe umgesetzt.

Unter dem Motto „United by Colour“ setzt der diesjährige Lauf zudem ein buntes Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt: Jeder Jahrgang tritt in einer eigenen Farbe an, und entlang der Strecke sorgen Wasser und farbiges Holi-Pulver für eine besondere Atmosphäre – inspiriert vom indischen Holi-Festival.

Der Campusspendenlauf ist damit weit mehr als nur ein sportliches Event: Er verbindet Bewegung mit Engagement und zeigt eindrucksvoll, wie Gemeinschaft etwas bewegen kann – ganz im Sinne von „United by Colour“.

Fotos: Evangelischer Schulcampus Kleinmachnow