Schülerwettbewerb TECCI – Bewerbungsfrist endet am 15. Mai

Der Schülerwettbewerb TECCI geht in eine neue Runde: Auch im Jahr 2026 sind alle Schulen im Landkreis Potsdam-Mittelmark eingeladen, ihre Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme zu motivieren.

Organisiert vom Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM, hat sich der Schülerwettbewerb TECCI über die Jahre als bedeutende Plattform etabliert, um Kreativität, Ideenreichtum und Engagement junger Menschen sichtbar zu machen.

Ob innovative Technik, kreative Kunstprojekte, soziale Initiativen oder nachhaltige Umweltideen – gefragt sind Einfallsreichtum, Mut und neue Perspektiven. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen von der 1. bis zur 13. Klasse, einschließlich Oberstufenzentren und beruflicher Schulen. Eingereicht werden können sowohl erste Projektideen als auch bereits umgesetzte Vorhaben. Die Teilnahme ist einzeln oder im Team möglich; eine unterstützende Begleitung durch Lehrkräfte wird empfohlen.

Ein besonderes Highlight bildet die Preisverleihung am 3. Juni um 16:00 Uhr in der Heimvolkshochschule am Seddiner See. Dort präsentieren die Finalistinnen und Finalisten ihre Projekte live vor Publikum. Die Entscheidung über die Gewinnerinnen und Gewinner fällt direkt vor Ort. Neben attraktiven Preisen bietet der Wettbewerb vor allem die Chance, eigene Ideen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und wertvolle Rückmeldungen zu erhalten. Interessierte können ihre Bewerbungsunterlagen noch bis zum 15. Maieinreichen. Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular sind online verfügbar.

Foto: Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM