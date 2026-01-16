Blackout vorbeugen: Lehrgang für Feuerwehren in Potsdam-Mittelmark vom THW

Wie schnell es gehen kann, zeigten die jüngsten Ereignisse in Berlin: Ob die Ursache widriges Wetter, technisches Versagen oder sogar kriminelles Handeln für einen langanhaltenden und flächendeckenden Stromausfall ist – gravierende Einschränkungen für das öffentliche und private Leben können die Folge sein. Damit bei einer solchen Lage die Energieversorgung zumindest teilweise abgesichert werden kann, sollen die im vergangenen Jahr in Potsdam-Mittelmark eingeführten Katastrophenschutz-Leuchttürme den Bürgerinnen und Bürgern als zentrale Anlaufstellen dienen.

Inzwischen verfügt jede kreisangehörige Stadt oder Gemeinde im Landkreis über eine solche Einrichtung mit entsprechender Ausstattung. Dort gibt es im Krisenfall nicht nur wichtige Informationen, sondern es werden auch Erste Hilfe, Trinkwassernotversorgung, die Möglichkeit, eigene Nahrung aufzuwärmen sowie Hilfsmaßnahmen für bedürftige Personen angeboten.

Die Katastrophenschutz-Leuchttürme können einerseits als Wärmeinseln genutzt werden, aber zugleich auch Lademöglichkeiten für Handys oder Tablet-PCs bieten. Einen Notruf absetzen oder wichtige Daten elektronisch übertragen – auch dies wird hier ermöglicht.

Know How ist entscheidend für die Hilfeleistung

Die notwendige technische Ausrüstung setzt eine sachkundige Bedienung voraus. Das THW Bad Belzig verfügt über diese Technik und hatte vor Weihnachten auf Einladung des Landkreises die Feuerwehren der Region zu Gast. Im Notfall sollen die Einsatzkräfte mit dem Material vertraut sein. Also trainierten Einsatzkräfte des Landkreises Potsdam-Mittelmark den sicheren Umgang mit Stromerzeugern und laienbedienbaren Einspeisesystemen.

Dieses Wissen ist entscheidend, um im Zivil- und Katastrophenschutzfall die Energieversorgung wichtiger Einrichtungen ebenso zuverlässig sicherzustellen wie auch die Funktion der Leuchttürme. Die unterschiedlichen Aggregate erfordern unterschiedliches Know How. Die größeren Anlagen sind für Krankenhäuser und andere bedeutende Einrichtungen bestimmt, kleinere Modelle dienen direkt für die Leuchttürme. Das THW Bad Belzig hat diese hoch willkommene Ausbildung im Landkreis Potsdam-Mittelmark ermöglicht. Die Hälfte der Kommunen hatten ihre Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren geschickt. Es ist die erste Ausbildung dieser Art im Landkreis, in diesem Jahr sollen noch vier weitere folgen.

Foto: Landkreis Potsdam-Mittelmark, FD 92, Mielenz