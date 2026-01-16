Alles anders im Rückspiel: 49ers wollen den Löwen die Stirn bieten

Am 17. Januar geht es für die 49ers zu Hause zu ungewohnter Zeit um 18:30 ins Rückspiel gegen die Hertener Löwen.

Angeführt vom Amerikaner Bryant Allen starten die Löwen ungeschlagen ins neue Jahr, erst gegen Iserlohn (10) und zuletzt gegen Westerstede (8), können sich die Gegner aus dem Ruhrgebiet durchsetzen. Mit 4 Imports im Kader war es Ihnen möglich sich so auf den 5. Platz der Tabelle verbessern.

Ein ganz anderes Rückspiel

Im Hinspiel Mitte Oktober konnten sich die Gäste zwar deutlich durchsetzen. Doch zu diesem Zeitpunkt fehlten sowohl Yannick Hildebrandt, Alex Schmidt und Joshua Lübken im Kader der 49ers. Zu beachten ist, dass die Defense der Löwen die 49ers zu grauenhaften Quoten gebracht hat und einem Totalausfall der Offensive im ersten und dritten Viertel beigetragen hat. Wie viel hiervon der Defense zuzuschreiben ist, lässt sich debattieren, doch klar ist, dass sowohl zu Beginn der Saison als auch jetzt nach der Weihnachtspause Probleme beim fokussierten Start ins Spiel und die zweite Hälfte zu erkennen sind.

Die Lösung der Neuzugang?

Für eine souveräneren Auftakt und mehr mentale Stärke könnte der Neuzugang von Jannes Hundt sorgen. Mit seiner langjährigen Erfahrung soll er das Team zusammenhalten und selbst in dürren Phasen den Fokus des Teams lenken. Ebenso wird vom Coach erwartet, dass er Tempo nach vorne macht und die gegnerischen Pointguards unter Druck setzt. In seinem ersten Spiel für die 49ers am vergangenen Wochenende konnte man schon Ansätze erkennen.

Von der Schwäche zur Stärke?

Das Rebounding Problem der letzten beiden Spiele wird hingegen eine kleinere Rolle spielen. Zum einen da die Löwen, das schlechteste Rebounding Team der Liga sind und zum anderen, dass ihr 39-jähriger Center Dario Fiorentino nur 5 Rebounds pro Spiel einholt, da er auch oft hinter der 3er-Linie abschließen möchte. Dies könnten die 49ers auch ausnutzen, um am offensiven Brett gegen den physisch unterlegenen Center zweite Chancen zu erarbeiten.

Ein großes Fragezeichen

Die 49er müssen, um um den Sieg mitzuspielen ihre Ballverluste deutlich begrenzen. Herten ist das Team mit den wenigsten Turnouvern in der Liga, somit wird jeder verlorene Ballbesitz noch bedeutender. Doch wenn die 49ers dieses Problem für dieses Spiel in den Griff bekommen, können sie als Underdog einen Sieg klauen.

Foto: Fotofuzzi