Flughafen Berlin Brandenburg veröffentlicht Geschäftsbericht für 2025

Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) hat ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen erreichte im zurückliegenden Geschäftsjahr erneut ein positiv operatives Betriebsergebnis.

Das EBITDA, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, betrug im vergangenen Jahr 203,9 Millionen Euro. Den Konzernjahresfehlbetrag konnte das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 48,3 Millionen Euro auf 86,1 Millionen Euro senken und damit stärker als geplant. Insgesamt reisten im vergangenen Jahr 26,1 Millionen Fluggäste über den BER und damit 2,3 Prozent mehr als 2024. Gut 193.000 Flugzeuge starteten und landeten am BER und damit 0,7 Prozent mehr als 2024. Die Erlöse stiegen auf 666,5 Millionen Euro gegenüber 645,7 Millionen Euro im Jahr 2024.

Im November 2025 hatte die FBB ein umfassendes Refinanzierungspaket der Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro erfolgreich am Kapitalmarkt abgeschlossen. Zudem erfolgte im Februar 2026 die letzte mit den Gesellschaftern vereinbarte Kapitalzuführung in Höhe von 500 Millionen Euro zur Tilgung von Altkrediten aus der Bauzeit. Die von den Gesellschaftern ursprünglich zugesicherte Summe von bis zu 660 Millionen Euro musste nicht vollständig ausgeschöpft werden. Damit ist die Flughafengesellschaft finanziell selbstständig und nicht mehr auf Bürgschaften ihrer Gesellschafter angewiesen. „Die finanzielle Selbstständigkeit ist ein Ergebnis der konsequenten Umsetzung des 2021 mit den Gesellschaftern vereinbarten Teilentschuldungsplans,“ erklärt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Diesen Weg werden wir trotz sehr fordernder externer Einflüsse auf die Luftverkehrsbranche weiter gehen.“

Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2025 auf einen Blick

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