Diskussions- und Fragerunde: Wer zieht ins Rathaus Kleinmachnow?

Am 08. Januar um 19:00 Uhr lädt die Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow zu einem Wahlforum ein. Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Bürgermeisterwahl können darstellen, welche Visionen sie für die Kommunalpolitik in Kleinmachnow haben und wie sie den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wollen. Moderiert wird der Abend von Stephan-Andreas Casdorff vom Tagesspiegel.

Am 26. Januar wird in Kleinmachnow ein neuer Bürgermeister gewählt. Für das Amt kandidieren: Markus Schmidt (SPD), Bodo Krause (CDU-FDP) und Alexandra Pichl (Bündnis 90/Die Grünen). Mehrere Initiativen in der Gemeinde laden im Januar zu Diskussions- und Fragerunden ein.

08. Januar um 19:00 Uhr – Neue Kirche im Gemeindehaus – Zehlendorfer Damm 211

Kirche und Gesellschaft: Was wünschen wir uns von unserem künftigen Bürgermeister und was können wir erwarten?

10. Januar um 19:00 Uhr – KultRaum, Zehlendorfer Damm 200

Kulturpolitische Diskussion mit den Kandidaten und Kandidatinnen für das Amt des Regierenden Bürgermeisters

Der KultRaum e.V. diskutiert mit den Bürgermeisterkandidaten über die Kleinmachnower Kulturpolitik in Zeiten knapper Kassen und veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (Demokratie und Kultur). Moderiert wird das Gespräch von Jan Eder, Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin und seit mehr als zwei Jahrzehnten Kleinmachnower.

16. Januar um 15:00 Uhr – Bürgersaal im Rathaus Kleinmachnow, Adolf-Grimme-Ring 10

Podiumsdiskussion des Seniorenbeirates zur Bürgermeisterwahl

Organisiert vom Seniorenbeirat Kleinmachnow und der Akademie „2. Lebenshälfte“, moderiert von Annette Riedel, werden die Kandidaten und die Kandidatin zu den vielen Themen befragt, die Seniorinnen und Senioren bewegen.

17. Januar um 18:30 Uhr – Horn & Görwitz GmbH, Celsiusstraße 2

Podiumsdiskussion des Regionalen GewerbeVereins Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (RGV TKS) zur Bürgermeisterwahl

Der Regionale GewerbeVerein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (RGV TKS) lädt zu einer Podiumsdiskussion ein, die Gelegenheit bieten soll, die Kandidatinnen und Kandidaten besser kennenzulernen und sich vor der Wahl ein genaueres Bild zu machen. Um Anmeldung wird gebeten.

18. Januar um 14:00 Uhr – Neue Kammerspiele, Karl-Marx-Straße 18

Wahlforum Nachhaltigkeit

Wer sind die Kandidat/-innen und wie stehen sie zu Themen der Nachhaltigkeit in Kleinmachnow? Diese Fragen möchten die Mitstreiterinnen und Mitstreiter der Lokalen Agenda Kleinmachnow im direkten Dialog mit den BM-Kandidaten und der Kandidatin klären. Moderiert wird die Veranstaltung von der Kabarettistin und Moderatorin Jana Jansen.

Foto: Redaktion