Am 5. April findet von 10:00 bis 15:00 Uhr der Teltower Jazz-Trödelmarkt auf dem Marktplatz in der Altstadt statt. In der Zeit von 06:00 bis 18:00 Uhr kommt es zu einer Vollsperrung der Teltower Altstadt im Bereich des Marktplatzes. Den Sperrbereich kann hier einsehen werden.

Foto: Redaktion