Die Vernissage der Ausstellung „Zwischen Fell und Feder – Tierbilder von Alexandra Czech“ fand am 16. Januar im Rathaus Kleinmachnow statt und eröffnete Besucherinnen und Besuchern einen eindrucksvollen Einblick in das künstlerische Schaffen der Malerin. Die Ausstellung ist noch bis zum 1. März zu sehen und kann montags, dienstags, donnerstags sowie freitags jeweils von 09:00 bis 18:00 Uhr besucht werden. Zusätzlich ist sie am ersten Samstag im Monat zwischen 10:00 und 13:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei und lädt Kunstinteressierte aller Altersgruppen zu einem Besuch ein.

Alexandra Czech ist sowohl Lehrerin als auch Künstlerin – zwei Tätigkeiten, die sich in ihrem Alltag auf besondere Weise ergänzen. Während sie im Beruf Wissen vermittelt und Menschen begleitet, findet sie in der Kunst einen Raum für Ruhe, Kreativität und persönlichen Ausdruck. In ihrer Freizeit widmet sie sich mit großer Leidenschaft der Malerei und hat dabei vor allem Tiere als zentrales Motiv gewählt. Mit viel Feingefühl, Geduld und einem ausgeprägten Blick für Details bringt sie deren Charakter und Ausstrahlung auf die Leinwand.

Überwiegend arbeitet Alexandra Czech mit Acrylfarben, da diese Technik ihr ermöglicht, intensive Farben, lebendige Texturen und eine besondere Tiefe zu erzeugen. Darüber hinaus experimentiert sie regelmäßig mit Pastell- und Aquarellfarben, um neue Ausdrucksformen zu entdecken. Jede Technik eröffnet dabei eigene Möglichkeiten und beeinflusst die Wirkung der Bilder auf unterschiedliche Weise. So entstehen Werke, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch emotional berühren.

Moo-ment der Ruhe, 50×70 cm, Acryl©Alexandra Czech

Für die Künstlerin ist das Malen weit mehr als ein kreatives Hobby – es ist ein intensiver, beinahe meditativer Prozess. Das Entstehen eines Bildes beschreibt sie als eine Art Geburt: Aus einer zunächst leeren Fläche entwickelt sich Schritt für Schritt ein lebendiges Wesen. Dabei geht es ihr nicht allein um die äußere Erscheinung, sondern vor allem um die Seele des Tieres, um seine Ruhe, seine Energie und seine individuelle Persönlichkeit. Ihre Bilder laden dazu ein, innezuhalten, genau hinzusehen und eine stille Verbindung zwischen dem dargestellten Tier und der betrachtenden Person entstehen zu lassen. Sie sollen Erinnerungen wecken, Emotionen hervorrufen und die Freude an der Natur und ihrer Vielfalt spürbar machen.

Fotos: ©Alexandra Czech