Stahnsdorf – Ehrennadel wird wieder verliehen

Die Gemeinde Stahnsdorf sucht ab sofort verdiente Ehrenamtliche, die für ihre besonderen Leistungen mit der Stahnsdorfer Ehrennadel ausgezeichnet werden sollen. Einreichungen sind bis zum 16. August möglich. Der diesjährige Festakt findet am Abend des 13. November in der Aula der Grundschule „Heinrich Zille“ statt.

Die Vorschläge müssen sich zwingend auf (natürliche) Personen beziehen und können durch Privatpersonen, Firmen, Organisationen oder Vereine eingereicht werden. Die Empfehlung sollte bis spätestens zum 16. August zusammen mit einer kurzen Begründung und einer Kontaktmöglichkeit für Rückfragen auf folgenden Wegen an die Gemeinde gesendet werden. Per Post an: Gemeinde Stahnsdorf, Der Bürgermeister, Anastr. 3, 14532 Stahnsdorf oder per E-Mail an gemeinde@stahnsdorf.de. Es bedarf der Schriftform, um vom Vorschlagsrecht Gebrauch zu machen. Ideen können nicht telefonisch eingereicht werden.

Die Ehrung wird wie üblich im Rahmen einer Abendveranstaltung stattfinden. Die mittlerweile 11. Festveranstaltung seit der Einführung der Stahnsdorfer Ehrennadel findet am Freitag, dem 13. November, statt.

Gemäß der Ehrennadelsatzung der Gemeinde Stahnsdorf trifft der Hauptausschuss unter allen Einsendungen eine Vorauswahl und stellt diese der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vor.

Da hierfür selbstverständlich Geheimhaltung vorgesehen ist, erfolgen die entsprechenden Beratungen und Abstimmungen im nichtöffentlichen Teil der jeweiligen Sitzung. Die Auszeichnung mit der Ehrennadel wird seit 2014 jährlich zelebriert, als die entsprechende Satzung anlässlich der 750-Jahr-Feier Stahnsdorfs in Kraft trat. Lediglich in den Jahren 2020 und 2021 wurde sie aufgrund der Pandemie ausgesetzt. Alle 24 bislang ausgezeichneten Personen sind auf der Sonderseite zum Ehrenamt zu finden.

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf