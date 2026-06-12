Erleben wie Kunst entsteht! – 16.  Kleinmachnower Kunstwoche im Landarbeiterhaus

Der Kunstverein Die Brücke Kleinmachnow e.V. lädt jeden Sommer vier Künstlerinnen und Künstler zur Kunstwoche nach Kleinmachnow ein, um sich von diesem Ort inspirieren und im Arbeitsprozess über die Schulter schauen zu lassen. Kunstinteressierte haben die Möglichkeit, während der Kunstwoche vom 15. bis 19. Juni bei den „öffentlichen“ Arbeitsprozessen der eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern dabei zu sein, in der Woche täglich von 11:00-18:00Uhr am Landarbeiterhaus und in der KunstRemise in Kleinmachnow, Zehlendorfer Damm 200. Zuschauen ist erwünscht!

Die Gastkünstlerinnen und -künstler für 2026 sind: Frauke Freese (Grafik, Objekt), Lydia Müller (Papierskulptur), Marko Raffler (Malerei) und Luzia Werner (Skulptur)

Frauke Freese hat nach einer Goldschmiedelehre Metallgestaltung und freie Kunst studiert und bewegt sich künstlerisch zwischen feiner linearer grafischer Abstraktion und filigraner Objektkunst. Die Potsdamer Künstlerin Lydia Müller wird mit ihrem bevorzugten Medium Papier arbeiten: in komplexen Collagen entstehen Strukturen und halbplastischen Faltungen. Die malerischen Bildräume des Leipziger Künstlers Marko Raffler suchen eigene Wege zwischen Surrealismus und magischem Realismus. Im Werk der Malerin Luzia Werner finden sich stilistisch vielfältig neben Bildern auch Objekte und mixed media – und sie ist auch auf dem Gebiet der figurativen Skulptur tätig.

Die Eröffnung der 16. Kleinmachnower Kunstwoche findet am 13. Juni um 17 Uhr statt. Anschließend laden der Kunstverein Die Brücke Kleinmachnow e. V. und der KultRaum e. V. zum Sommerfest ein. Es gibt ein Kunstprojekt mit dem Titel „ART YOU CAN EAT” von Mitgliedern des Kunstvereins sowie Musik mit dem LocalVocals PopChor, dem Begegnungschor Berlin, Eyes On Funk live open air und DJ Stonie. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung der Gastkünstler ist vom 15. Juni bis zum 19. Juli 2026 im Landarbeiterhaus zu sehen. Es wird samstags und sonntags von 14:00 bis 18:00 Uhr sowie während der Kunstwoche und zu den Veranstaltungen von KultRaum e. V. geöffnet sein.

Foto: Die Brücke Kleinmachnow e.V.