Stahnsdorf – Sondervermögen ermöglicht Start neuen Bürgerhauses und mehr

Die Gemeinde Stahnsdorf erhält rund 5,1 Millionen Euro an Bundesmitteln aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“. Wie diese genutzt werden sollen, beschloss die Gemeindevertretung am Dienstag, 9. Juni 2026, einstimmig.

Für den ersten Bauabschnitt des Bürgerhauses am Dorfplatz 2 (Alte Feuerwache) sind 700.000,- Euro vorgesehen. Das Geld soll für die Errichtung eines Neubaus mit Mehrzweckraum ausgegeben werden. Dieser hat die Maße 11 × 20 Meter und soll entlang der Grundstücksgrenze zum Dorfplatz entstehen.

Die weiteren Bauabschnitte 2 bis 4 (Sanierung der ehemaligen Fahrzeughalle, Anbau an die ehemalige Jugendfeuerwehr, Erneuerung des Innenhofes) sollen erst nach Besserung der Haushaltslage in die Haushaltsplanung einfließen. „Das Geld hilft uns dabei, fast ein Dutzend Zukunftsinvestitionen zu stemmen. Besonders wichtig finde ich, dass Stahnsdorf mit bald 14.000 Einwohnern neben Wohnen und Arbeiten einen Veranstaltungsort in einer angemessenen Größenordnung bekommt. Das wollen wir am Dorfplatz gemeinsam schaffen“, sagt Bürgermeister Bernd Albers.

Für zwei Kunstrasenplätze beim RSV Eintracht 1949 bzw. bei der SG Schenkenhorst 1912 (dort mit Flutlichtanlage) stellt die Gemeinde 240.000,- Euro bzw. 320.000,- Euro zur Verfügung. Für die Zuschauertribüne am Sportplatz Heinrich‑Zille‑Straße sind 550.000,- Euro vorgesehen.

Auf die Ertüchtigung und Erweiterung der Feuerwache Güterfelde entfallen 500.000,- Euro aus dem Sondervermögen. Für den Ausbau und die Erschließung von Straßen nach Prioritätenliste und Wirtschaftlichkeit stehen 1,5 Millionen Euro bereit, für einen beleuchteten Radweg zwischen Güterfelde und Stahnsdorf immerhin 200.000, Euro.

Für Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden sind mit 100.000,- Euro Bezuschussung angesetzt. Für die Sanierung des Friedrich‑Weißler‑Platzes werden 350.000,- Euro bereitgestellt. Last not least stehen für die weitere Bepflanzung der Potsdamer Allee 600.000,- Euro zur Verfügung.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf