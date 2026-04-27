100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ruhlsdorf – 100 Jahre Ehrenamt!

Die Freiwillige Feuerwehr Ruhlsdorf feierte am 25. April 2026 ihr 100-jähriges Bestehen. Ein Jahr lang hatte der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr mit vielen Helferinnen und Helfern auf dieses Fest hingearbeitet und es wurde ein voller Erfolg!

Begrüßt wurden die zahlreichen Besucherinnen und Besucher erst einmal von etwa 20 Feuerwehrautos, die mit lautem Tatütata die Güterfelder Straße entlang bis zur Festwiese am Röthepfuhl ins Ruhlsdorf brausten, darunter auch einige historische Modelle aus der ehemaligen DDR. Aber dem Förderverein war es auch gelungen, hochrangige Gratulanten einzuladen, allen voran den Ministerpräsidenten Dietmar Woitke, gefolgt von Landrat Mirko Köhler, der allerdings etwas später kam und zunächst von seinem Stellvertreter Steven Koch vertreten wurde. Des Weiteren waren der Kreisbrandmeister Jens Heinze und Delegierte einer befreundeten Feuerwehr aus Arriach / Kärnten gekommen. Mit auf der Bühne saßen natürlich auch Teltows Bürgermeister Andre Freymuth, der Chef der Teltower Feuerwehr Christian Pude und die Gemeindepfarrerin Sabine Beuter.

Selbstloser Einsatz für die Gesellschaft

Ministerpräsident Woidke betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, anderen zu helfen und dabei seine eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen; ebenso wenig wie jedes Jahr viele Stunden in Ausbildung und Gerätewartung zu investieren. Er würdigte die Leistungen, erinnerte aber auch daran, wie gefährlich Einsätze sein können. Deshalb, so Woidke: „Danke sagen ist nicht genug. Wir müssen noch mehr tun für die Technik, die Immobilien und vor allem für die Ausbildung!“ Abschließend wünschte er weiter den Zusammenhalt der letzten 100 Jahre und dass die Kameradinnen und Kameraden aus allen Einsätzen immer heil nach Hause kommen. Vielleicht hilft da Gottes Segen, den Pfarrerin Beuter erteilte. Auch die anderen Redner würdigten die Einsatzbereitschaft der Ehrenamtlichen. Diese durften sich dann über das Geburtstagsgeschenk freuen, einen nagelneuen Grill!

Nach dem offiziellen Teil durften sich die vielen hundert Besucherinnen und Besucher stärken. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Die vielen Helfer hielten 1.500 Bratwürste, 1.000 Steaks, eine ganze Kanone mit Erbsensuppe und 20 Kilogramm Pommes bereit und etliche Damen hatten über 30 Kuchen gebacken. Der Kindergarten und der Heimatverein waren auch mit von der Partie und boten Popcorn und Zuckerwatte an. Aber natürlich gab es noch viel mehr zu bestaunen: Historische Technik, eine Feuerlöscher-Simulation und Vorführungen der Jugendfeuerwehr. Ein Stand des Katastrophenschutzes des Landkreises informierte und die MWA schenkte kostenlos Wasser aus. Kinder konnten sich schminken lassen und sich auf der Hüpfburg austoben. Ab 18:00 Uhr sorgte die Band Inncider aus Teltow für Stimmung und um 22:30 Uhr endete das Fest mit einer fulminanten Feuershow.

Mehr zur Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr können Sie in der Juni-Ausgabe des lokal.report lesen.

Fotos: Elisabeth Kaufmann