Feiertagsregelung am 1. Mai: Müllabfuhr verschiebt sich auf den 2. Mai

Anlässlich des gesetzlichen Feiertags am Freitag, dem 1. Mai, kommt es im Landkreis Potsdam-Mittelmark zu Änderungen bei den regulären Entsorgungsterminen. Am 1. Mai bleiben zudem alle Wertstoffhöfe der APM GmbH geschlossen.

Die für den Feiertag am 1. Mai geplanten Leerungstermine entfallen. Stattdessen werden die entsprechenden Leerungen am Samstag, den 2. Mai, nachgeholt. Dies betrifft sämtliche Abfallarten – von Rest- und Bioabfall über Papier bis hin zu Grünabfällen. Das APM-Team sorgen am Ersatztermin dafür, dass die ausgefallenen Touren vollständig abgearbeitet werden. Alle aktuellen Termine finden sich im Abfallkalender, in der Müllman-App sowie im Online-Tourenplan und im Abfuhrkalender des APM-Onlineportals.

Für die Sammlung von Verpackungsabfällen gilt seit 2026 ein angepasstes System durch das Unternehmen REMONDIS. Die sogenannte „rollende Woche“ führt dazu, dass sich Abfuhrtage nach Feiertagen automatisch verschieben. Ein fester Wochentag ist daher nicht mehr dauerhaft garantiert. Fällt ein Leerungstag auf einen Feiertag, verschiebt sich der Entsorgungstermin automatisch zum nächsten kommenden Arbeitstag.

Die Verschiebung bleibt so lange bestehen, bis ein weiterer Feiertag eine erneute Anpassung erforderlich macht. Im digitalen Abfallkalender der APM GmbH sind diese Änderungen bei der Firma Remondis bereits berücksichtigt und aktuell hinterlegt.

Foto: APM