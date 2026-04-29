Wiesenbaden in Teltow – Die Natur mit allen Sinnen erleben: Vögel in Wald und Flur

Das Zwitschern einer Amsel, der Ruf eines Greifvogels hoch über den Feldern, das leise Rascheln im Gras – die Natur spricht eine eigene Sprache, wenn wir uns die Zeit nehmen, ihr zuzuhören. Die Brandenburgische Krebsgesellschaft e.V. lädt am 6. Mai , von 15:00 bis 16:30 Uhr zu einem besonderen Nachmittag in der Natur ein: Wiesenbaden – Vögel in Wald und Flur.

Beim Wiesenbaden erkunden die Teilnehmenden gemeinsam die Vogelwelt in Wald und Flur und lassen sich von der lebendigen Vielfalt der Natur im Wonnemonat Mai berühren. Der achtsame Spaziergang enthält Elemente aus der Achtsamkeitspraxis und knüpft an das japanische Konzept des Shinrin-Yoku – dem sogenannten „Waldbaden“ – an. Wissenschaftliche Studien belegen zunehmend die positive Wirkung des bewussten Aufenthalts in der Natur auf Körper, Geist und Seele: Stressreduktion, Stärkung des Immunsystems und ein verbessertes allgemeines Wohlbefinden sind nur einige der dokumentierten Effekte.

Im Mittelpunkt steht nicht nur ornithologisches Fachwissen, sondern das bewusste Innehalten: Lauschen, Schauen, Staunen. Gemeinsam nehmen die Teilnehmenden die Stimmen der gefiederten Bewohner ihrer Umgebung wahr, beobachten ihre Bewegungen und erleben, wie stärkend es sein kann, sich einen Nachmittag lang ganz der Natur zu überlassen.

Für wen ist das Angebot gedacht?

Das Wiesenbaden richtet sich an Krebsbetroffene, Angehörige und alle Interessierten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Angebot ist kostenfrei. Bitte denken Sie an angepasste Kleidung, Sonnenschutz und festes Schuhwerk.

Anmeldung erforderlich

Der genaue Treffpunkt wird nach erfolgter Anmeldung bekannt gegeben. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Anmeldung und Information:

Brandenburgische Krebsgesellschaft e.V. Krebsberatungsstelle Teltow Potsdamer Str. 7/9 | 14513 Teltow Telefon: 0331 864806 E-Mail: mail@krebsgesellschaft-brandenburg.de