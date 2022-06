Familienfest zum 125. Geburtstag der Teltower Stadtbibliothek

In diesem Jahr feiert die Teltower Stadtbibliothek ihren 125. Geburtstag. Die Jubiläumsparty steigt am 02. Juli in Grimm´s Hotel als buntes Familienfest rund ums Lesen.

Bild: Stadt Teltow

Anlässlich des 125. Geburtstags der Bibliothek Teltow wird am Sonnabend, 02. Juli, ein buntes Familienfest im Grimm’s Hotel, Gonfrevillestraße 02, veranstaltet. Das Team der Bibliothek lädt Klein und Groß herzlich ein, an dem sommerlichen Jubiläumsevent mit abwechslungsreichem Programm teilzunehmen und freut sich auf zahlreiche Gäste.

Bürgermeister Thomas Schmidt wird das Fest um 12:00 Uhr eröffnen. Der Nachmiottag ist gefüllt mit einem Malwettbewerb, einem Märchenquiz, Bastelangeboten und vielen spannenden und abwechslungsreichen Lesungen. Hinzu kommen Musik und eine fesselnde Zaubershow. PM

Symbolbild Artikel: Pixabay.com