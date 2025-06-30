Konzert des Kammerchors der Berliner Domkantorei in der Garnisonkirche Potsdam

Am 02. Juli um 19.30 Uhr erklingt in der Garnisonkirche Potsdam zeitgenössische Chormusik zu Texten im Spannungsfeld zwischen Macht und Ohnmacht. Starke Worte bedeutender Reden, klangschöner Poesie und bildreicher Bibelverse treffen auf humoristische Wortfetzen aus Telegrammen und Suchmaschinen.

Worte beeinflussen menschliches Denken und Handeln. Sie haben die Macht, zu trösten und zu verletzen. Manchmal hängen sie tage- oder gar jahrelang nach. Machtverhältnisse sorgen jahrhundertelang dafür, dass komponierende Frauen in der klassischen Musikwelt unterrepräsentiert blieben. Der Kammerchor der Berliner Domkantorei unter Leitung von Domkantor Adrian Büttemeier nimmt sich diesem Thema in seinem Konzertprogramm mit dem Titel „Macht-Worte“ an.

Zu hören ist Musik von Komponistinnen aus Deutschland, Großbritannien, Litauen, Schweden und den USA. Mit dieser Vielfalt an Stilen und Klangfarben entstehen abwechslungsreiche Hörerlebnisse, die Köpfe und Herzen anrühren möchten.

Jan Kingreen, Programmvorstand der Stiftung freut sich, dass es gelungen ist, die renommierte Domkantorei mit diesem passenden Programm für einen Auftritt in der Garnisonkirche zu gewinnen: „Die Größe und die Akustik der Kapelle schafft gerade bei Chorkonzerten eine faszinierende Unmittelbarkeit. Man hat fast das Gefühl, mit auf der Bühne zu sitzen: das ist auf diese Weise in Potsdam einmalig.“

Der Eintritt ist frei; eine Spende für die kirchenmusikalische Arbeit ist erwünscht. Der Veranstaltungsraum ist gekühlt, Wasser wird zur Verfügung gestellt.

Foto: Stiftung Garnisonkirche Potsdam