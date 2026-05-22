Cantilena – Eine Teltower Komposition für die Kirschblütenallee

Für die in voller Blüte stehende Teltower Kirschblütenallee haben der britische Komponist Ian MacPherson und der seit einem Jahr in Teltow lebende Musiker Michael Korb die Komposition „Cantilena“ geschaffen. Gemeinsam mit den fotografischen Impressionen der Teltower Fotografin Katharina Ritter entstand zudem ein Video, das die Schönheit der Teltower Kirschblüte mit den sanften Klängen der Komposition verbindet.

Kirschblüten – in Japan als Sakura bekannt – stehen für Neubeginn, Schönheit und Vergänglichkeit. Sie begeistern nicht nur als Fotomotiv oder dekoratives Element, sondern verkörpern beim traditionellen Hanami-Fest die Freude am Leben selbst. In diesem Jahr ließen sich Michael Korb und Ian MacPherson von diesem besonderen Naturschauspiel inspirieren und schufen gemeinsam das Werk „Cantilena“.

Michael Korb hegte schon früh eine besondere Leidenschaft für den Dudelsack. Als er 1974 nach dem Schulabschluss nach Berlin kam, nahm er Unterricht beim Pipe Major eines schottischen Bataillons. Als die Schotten Deutschland verließen, zog es auch ihn nach Edinburgh. Dort erhielt er täglich Unterricht bei dem damals bereits 80-jährigen Meister Paddy Atkinson – tagsüber in dessen Gartenlaube, abends aus Rücksicht auf die Nachbarn im Wald. Über mehrere Jahre kehrte Korb immer wieder nach Schottland zurück, bis er das Instrument meisterhaft beherrschte. Schließlich stellte ihn der Orchesterleiter Paul Kuhn in seiner Show sowie Dr. Pröttel im „Talentschuppen“ dem deutschen Fernsehpublikum vor.

Michael Korb lebt seit einem Jahr in Teltow. Gemeinsam mit dem britischen Komponisten Ian MacPherson hat er unter anderem die Dudelsackwerke „Highland Nocturne” und „Highland Salute” komponiert. Zusammen mit „Highland Cathedral” (Uli Roever/Michael Korb) können sie nun als Trilogie bezeichnet werden.

Nach der Veröffentlichung der Disco-Single „Dancing Queen Of Aberdeen“ / „Happy Scotch-Man“ im Jahr 1979 kam es zu einer wegweisenden Begegnung mit dem erfahrenen Arrangeur, Produzenten und Komponisten Uli Roever (21. April 1934 – 6. Dezember 1997), der unter anderem für Udo Jürgens und Peter Maffay arbeitete. Gemeinsam produzierten sie die Singles „Highland Games“ / „Lonely Piper“ sowie „Dreamy Island“ / „Devils Dance“. Der Titel „Dreamy Island“ erreichte 1981 sogar Platz fünf der neuseeländischen Hitparade. Ein Jahr später wurde die gemeinsam komponierte Melodie „Highland Cathedral“ mit dem Titel „By The Right-Quick-March“ auf einer Single veröffentlicht.

Von Anfang an waren beide Komponisten von den Erfolgschancen ihres Werkes überzeugt. Seit 1982 hat sich die Melodie ihren Weg in die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt gebahnt – oft auf überraschende und ungewöhnliche Weise.

„Highland Cathedral“ wurde von Uli Roever und Michael Korb als Hymne für den schottischen Dudelsack und als Hommage an die Schönheit Schottlands und die Herzlichkeit seiner Menschen komponiert. Das Werk entstand ausdrücklich nicht für die Highland Games in Deutschland.

Seit einem Jahr lebt Michael Korb in Teltow. Die Idee zu „Cantilena“ entstand beinahe selbstverständlich mit dem Erblühen der Kirschbäume auf dem ehemaligen Todesstreifen der Berliner Mauer. Zu DDR-Zeiten verlief hier ein streng bewachtes Grenzsystem, das Berlin-Lichterfelde und Teltow voneinander trennte. Zäune, Mauern, Signalanlagen und ein kahler Kontrollstreifen prägten damals das Bild – ein Ort, dessen Betreten lebensgefährlich war.

Heute setzt die Kirschblütenallee einen eindrucksvollen Kontrapunkt zu dieser Vergangenheit. Dank japanischer Spenden erheben sich dort seit mehr als drei Jahrzehnten rund 1.000 Kirschbäume als lebendiges Symbol für Frieden, Versöhnung und Hoffnung.

„Ich bin sehr froh, dass ich den britischen Komponisten Ian MacPherson für dieses Projekt begeistern konnte. Er ist ein sehr bekannter britischer Komponist und Arrangeur und Träger des Verdienstordens British Empire Medal“, sagte Michael Korb dem Teltower Stadtblatt. „Und als auch die Teltower Fotografin Katharina Ritter unsere ,Frühlingsmelodie‘ in ihren Impressionen künstlerisch visualisierte, wusste ich, dass wir etwas geschaffen haben, das sich – genau wie ein Kirschbaum – über jeden Konflikt erheben kann.“

Ian Macpherson BEM ist ein bekannter britischer Komponist und Arrangeur. Er ist Träger des Verdienstordens British Empire Medal (BEM), einer britischen Ehrenmedaille, die für zivile oder militärische Leistungen verliehen wird, die die Anerkennung der Krone verdienen. Ian Macpherson wurde die Medaille von Königin Elisabeth II. überreicht.

Von „Cantilena“ haben Michael Korb und Ian MacPherson zudem eine klassische Fassung im Arrangement-Stil von André Rieu geschaffen. Damit schlägt das Werk eine weitere Brücke zwischen zeitgenössischer Komposition, klassischer Klangwelt und der besonderen Atmosphäre der Teltower Kirschblüte.

Fotos: Michael Korb, Ian MacPherson, Redaktion