„Arbeit und Arbeitsrecht“ in Teltow

Am 27. November trafen sich Vertreterinnen und Vertreter regionaler Unternehmen sowie weitere Interessierte im Technologie- und Gründerzentrum in Teltow, um am Arbeitgeber-Seminar „Arbeit und Arbeitsrecht“ teilzunehmen. Die Veranstaltung wurde gemeinschaftlich durch die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark und das Projekt Schule & Wirtschaftsforum PM der TGZ PM GmbH, im Auftrag und mit Mitteln des Landkreises Potsdam-Mittelmark organisiert. Die Veranstaltung bot einen umfassenden Einblick in die Herausforderungen moderner Mitarbeiterführung und die dazugehörigen arbeitsrechtlichen Grundlagen.

„Die aktuelle wirtschaftliche Lage, die Digitalisierung und nicht zuletzt die moderne Arbeitswelt haben die Anforderungen an Führungskräfte und Unternehmen grundlegend verändert“, eröffnete Referent Christoph Illner, erfahrener Personalleiter und freiberuflicher Dozent, das Seminar. Mit seiner fundierten Expertise im Arbeits-, Betriebsverfassungs- und Sozialversicherungsrecht führte Illner durch ein praxisnahes Programm, das von den Teilnehmenden als gleichermaßen informativ und anwendungsbezogen beschrieben wurde.

Besonderes Augenmerk lag auf der rechtlichen Absicherung in schwierigen Führungssituationen. „Eine souveräne Mitarbeiterführung ist heute nicht nur eine Frage sozialer Kompetenz, sondern auch juristischen Wissens. Die richtige Balance zwischen rechtssicherem Handeln und Mitarbeiterorientierung ist entscheidend“, betonte Illner.

Praktische Hilfestellung für den Alltag

Die Inhalte des Seminars waren praxisorientiert und zielten darauf ab, Führungskräften und Personalverantwortlichen konkrete Werkzeuge an die Hand zu geben. Diskutiert wurden unter anderem Checklisten für Arbeitsverträge, Mitbestimmungsrechte bei Kündigungen und personellen Einzelmaßnahmen, Arbeitgeberpflichten bei Betriebsänderungen. Mit einem Mix aus Fachvortrag, Praxisbeispielen und Gelegenheit zum Austausch ermöglichte die Veranstaltung den Teilnehmenden, ihre Kenntnisse zu vertiefen und aktuelle Themen ihres beruflichen Alltags zu reflektieren.

Positive Resonanz und Blick in die Zukunft

Die Teilnehmenden äußerten sich durchweg positiv über die Veranstaltung. Ein Teilnehmer merkte an: „Die Kombination aus juristischem Know-how und praxisorientierten Impulsen hat mir neue Perspektiven eröffnet. Das war eine echte Bereicherung für meinen Arbeitsalltag.“ Die Organisatoren zeigten sich erfreut über das Interesse und kündigten an, das Seminarformat fortzuführen. Im kommenden Jahr soll eine Neuauflage im Landkreis Potsdam-Mittelmark stattfinden, um weitere Führungskräfte und Personalverantwortliche zu erreichen.

Ein starkes Netzwerk

Das Seminar bot nicht nur fachlichen Input, sondern auch eine Plattform zum Netzwerken. „Besonders für Unternehmen in unserer Region sind Veranstaltungen wie diese von unschätzbarem Wert, da sie den Austausch zwischen Betrieben fördern und neue Perspektiven eröffnen“, sagten die Organisatorinnen der Veranstaltung. Die Kombination aus Expertenwissen und regionaler Vernetzung macht das Seminar zu einem wichtigen Baustein für die Erwachsenenbildung und die Förderung der Wirtschaft in der Region Potsdam-Mittelmark.

Foto: Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM